Аренда теряет спрос

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УрБК, Екатеринбург, 14.02.2025. Цены на долгосрочную аренду жилья в Екатеринбурге за последние три месяца снизились на ...

Аренда однокомнатных квартир в Екатеринбурге в январе подешевела на 0,8%

УрБК, Екатеринбург, 11.02.2025. Средняя цена аренды однокомнатной квартиры в Екатеринбурге в январе снизилась на 0,8%, ...

Средняя стоимость аренды жилья в Екатеринбурге составляет 35 тыс. руб. в месяц

Средняя цена одного объекта на рынке долгосрочной аренды жилья Екатеринбурга в октябре составила 35 тыс. руб. По ...

Средняя стоимость аренды жилья в Екатеринбурге составляет 35 тыс. руб. в месяц

УрБК, Екатеринбург, 11.11.2024. Средняя цена одного объекта на рынке долгосрочной аренды жилья Екатеринбурга в октябре ...

В Екатеринбурге спрос на долгосрочную аренду квартир за квартал вырос на 57%

УрБК, Екатеринбург, 06.10.2023. В Екатеринбурге средняя стоимость долгосрочной аренды жилья в III квартале 2023 года ...