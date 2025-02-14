Аренда теряет спрос

В Екатеринбурге отмечается снижение цен на долгосрочную аренду жилья. Аналитики связывают это с уменьшением спроса со стороны студентов и молодых специалистов, которые обычно активизируются в начале учебного года. Еще один фактор — отказ многих собственников выходить на рынок продажи в пользу аренды.
По данным сервиса «Авито Недвижимость», цены на долгосрочную аренду квартир в Екатеринбурге за последние три месяца снизились на 9%. В настоящее время средняя цена одного объекта составляет 32 тыс. руб.
В целом по стране стоимость съемных квартир снизились на 11%. Аренда стала дешевле в 22 из 43 городов исследования, еще в 17 городах цены не изменились.
«Российский рынок долгосрочной аренды подвержен сезонным колебаниям: осень традиционно отличается высоким, но плавно снижающимся после пиковых значений спросом на аренду. Предложение в это время постепенно увеличивается, что со временем сказывается на арендных ставках. Поэтому сейчас съем жилья может быть выгоднее, чем квартал назад. Широкий выбор и более низкая стоимость позволяют быстрее найти подходящий вариант. Согласно нашим исследованиям, в среднем поиск жилья для долгосрочной аренды занимает 2—3 недели: за это время арендаторы выделяют для себя около 15 вариантов и посещают пять квартир лично», — заявил руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константин Каменев.
По данным портала «Мир квартир», средняя цена аренды однокомнатной квартиры в Екатеринбурге в январе снизилась
на 0,8%, до 33 тыс. 393 руб. в месяц.
Аренда «двушек» за аналогичный период подешевела на 0,7% (до 37 тыс. 986 руб.), «трешек» — на 1,3% (до 47 тыс. 141 руб.).
«Ставки аренды сейчас предсказуемо охлаждаются после осеннего ралли, когда они показывали беспрецедентный рост. К тому же, предложение квартир на рынке выросло на 20-25%, так как собственники жилья вместо продажи переориентировались на сдачу внаем. У арендаторов расширился выбор, и они перестали сходу соглашаться на условия арендодателей. Коррекция цен, скорее всего, продолжится до конца квартала, а потом снова начнется постепенный рост: инфляцию и повышение затрат на содержание квартиры никто не отменял», — считает гендиректор портала «Мир квартир» Павел Луценко.
Дальнейшее развитие арендного рынка во многом будет зависеть от динамики ключевой ставки. Если ипотека подешевеет, то с высокой долей вероятности реализуется отложенный спрос на первичном и вторичном рынках жилья, что, в свою очередь, приведет к сокращению активности в сегменте аренды.Изображение создано с помощью нейросети Midjourney