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15.11.2023

Средняя максимальная ставка банков по депозитам в России поднялась до 13,56%

В первую декаду ноября максимальная процентная ставка по вкладам в десяти крупнейших банках России поднялась до 13,567%. Это следует из результатов мониторинга Центрального банка (ЦБ РФ).

Это максимальный показатель с апреля 2022 года. В конце октября банки предлагали среднюю максимальную ставку по депозитам в размере 12,03%.

Напомним, что 27 октября ЦБ РФ повысил ключевую ставку на 200 базисных пунктов, до 15% годовых.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина не исключила дальнейшее повышение ключевой ставки до конца текущего года. Это может произойти 15 декабря, когда состоится плановое заседание Совета директоров ЦБ РФ.
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