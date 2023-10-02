ММК победил во всероссийском конкурсе лучших региональных экопрактик

УрБК, Магнитогорск, 15.11.2023. На V Всероссийском конкурсе лучших региональных природоохранных практик «Надежный партнер — Экология» в Москве Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) победил в номинации за лучший проект по снижению выбросов вредных веществ в атмосферный воздух. Об этом сообщает пресс-служба комбината.



Предприятие представило на конкурс сразу несколько инициатив по снижению техногенного воздействия на атмосферу, среди которых строительство и реконструкция газоочистных установок на сталелитейном производстве, а также систем пылеподавления и аспирации в доменном цехе.



Генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев подчеркнул, что обеспечение экологической безопасности на всех стадиях цикла металлопроизводства, на которое только в прошлом году было выделено более 23 млрд руб., является безусловным приоритетом для предприятия.



«В 2019 году была введена в эксплуатацию самая современная и «зеленая» в России аглофабрика 5, имеющая 19 природоохранных агрегатов, с запуском которой пылевые выхлопы уменьшились в два раза, диоксида серы — в четыре, бензопирена — в 16 раз. В настоящий момент на предприятии строится новая коксовая батарея 12. После ее запуска валовые выбросы загрязняющих веществ сократятся на 11,35 тыс. т в год», — сообщил Павел Шиляев.



Конкурс проводится с 2019 года при поддержке комитета Совета Федерации РФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, российских министерств природных ресурсов и экологии, энергетики, промышленности и торговли, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, а также правительства Москвы и АНО «Национальные приоритеты».