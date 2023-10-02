ММК победил во всероссийском конкурсе лучших региональных экопрактик

УрБК, Магнитогорск, 02.10.2023. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) вошел в число победителей II ...20.07.2023 ММК получил диплом национальной премии «ЭКОТЕХ-ЛИДЕР»
УрБК, Магнитогорск, 20.07.2023. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) стал лауреатом национальной премии в ...18.11.2022 Строительство аспирационных систем на ММК отмечено на конкурсе «Надежный партнер — Экология»
УрБК, Магнитогорск, 18.11.2022. В Москве завершился IV Всероссийский конкурс лучших региональных природоохранных ...16.03.2020 ММК представил природоохранные инициативы полномочному представителю президента в УрФО Николаю Цуканову
УрБК, Магнитогорск, 16.03.2020. Генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев принял участие в совещании под ...04.06.2010 В 2009 году предприятия Свердловской области сократили выброс вредных веществ в атмосферу на 11,2%
УрБК, Екатеринбург, 04.06.2010. В 2009 году суммарный выброс вредных веществ в атмосферный воздух от предприятий ...