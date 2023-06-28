Свердловский губернатор Евгений Куйвашев повысил премию молодым лауреатам оборонно-промышленного конкурса до 80 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 28.06.2023. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев принял решение выделить из регионального ...17.01.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев принял участие в церемонии награждения лауреатов конкурса «Достояние Среднего Урала»
УрБК, Екатеринбург, 17.01.2023. Губернатор Евгений Куйвашев сегодня, в День образования Свердловской области, принял ...29.07.2022 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев распорядился премировать учителей-наставников призеров и победителей Всероссийской олимпиады школьников
УрБК, Екатеринбург, 29.07.2022. Учителям, подготовившим призеров и победителей финала Всероссийской олимпиады ...11.12.2012 Работники ОАО НПК «Уралвагонзавод» стали лауреатами конкурса лучших молодых работников оборонно-промышеленного комплекса
УрБК, Екатеринбург, 11.12.2012. Пять работников ОАО НПК «Уралвагонзавод» стали лауреатами конкурса «Лучший молодой ...07.12.2012 Евгений Куйвашев: инвестиции в капитал оборонных предприятий Свердловской области до 2016 года должны составить 140 миллиардов
УрБК, Екатеринбург, 07.12.2012. В ближайшее время в Свердловской области будет принята стратегия инновационного ...