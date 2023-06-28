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Вчера, 16:42

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев повысил премию молодым лауреатам оборонно-промышленного конкурса до 80 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 14.11.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев увеличил премии победителям конкурса «Молодой работник оборонно-промышленного комплекса» (ОПК). Об этом сообщает департамент информполитики региона.

Так, размер премии повышен с 50 до 80 тыс. руб. Кроме того, увеличено число лауреатов — с 33 до 50 человек.

Министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин сообщил, что главной идеей конкурса, в котором в этом году будет участвовать 28 предприятий, является обеспечение безопасности, суверенитета и конкурентоспособности РФ через развитие кадрового потенциала ОПК на Среднем Урале.

Напомним, что конкурс проводится с 2012 года среди инженерно-технических работников, которые разрабатывают и выпускают основную продукцию гражданского и двойного назначения, а также среди представители рабочих специальностей.

Церемония чествования победителей 2023 года состоится в ноябре.
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