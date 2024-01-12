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Губернатор Евгений Куйвашев присудил премии в размере 200 тыс. рублей молодым ученым Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 30.01.2024. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о присуждении премий в размере 200 тыс. руб. молодым ученым — лауреатам конкурса, состоявшегося в 2023 году в рамках национального проекта «Наука и университеты», инициированного президентом РФ. Торжественная церемония вручения дипломов состоится 15 февраля в Уральском федеральном университете, сообщает департамент информполитики Среднего Урала.

Министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин отметил, что конкурс проводится в регионе с 2004 года и направлен на поддержку талантливой молодежи и популяризацию научной деятельности.

«Конкурс на премии Губернатора Свердловской области молодым ученым до 35 лет — одно из самых ярких событий на Урале. В этом году лауреатами стали 24 молодых ученых. Премии присуждены в 22 номинациях. Стоит отметить, что число конкурсных заявок в 2023 году выросло на треть — зарегистрировано 117 заявок, это на 33% больше, чем годом ранее», — сказал Сергей Пересторонин.

В числе лучших — проект Дмитрия Распосиенко из Института физики металлов имени М.Н. Михеева Уральского отделения Российской академии наук. Его исследование позволяет повысить прочность металлов, используемых в авиакосмической отрасли.

«Алюминий и титан характеризуются низкой плотностью, что и определило их использование в качестве материалов для большинства летательных аппаратов. Моя работа связана с совершенствованием имеющихся и созданием новых способов обработки этих материалов, благодаря которым можно добиться более высоких свойств. Также данные результаты могут быть использованы при моделировании — можно с большей точностью предсказать, как материал поведет себя в процессе эксплуатации или при неких экстремальных нагрузках», — рассказал Дмитрий Распосиенко.

Устройство, которое может применяться в медицинской диагностике, контроле качества продуктов питания и объектов окружающей среды на первоначальном этапе, разработанное Татьяной Сваловой из Уральского федерального университета, также отмечено конкурсной комиссией.

«В основе наших разработок уникальная способность молекул к избирательному «узнаванию» и взаимодействию с определенными компонентами анализируемых проб. Биосенсоры позволят быстро и точно обнаружить заболевания, токсины и некоторые пищевые добавки вне лабораторных условий», — комментирует свои успехи Татьяна Свалова.
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