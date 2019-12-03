Свердловский бюджет на 2024 год принят в первом чтении

В рамках двадцать шестого заседания регионального Заксобрания свердловские депутаты приняли проект бюджета области на ...03.12.2019 Депутаты гордумы Екатеринбурга приняли в первом чтении проект бюджета на 2020 год и плановый период
Депутаты Екатеринбургской городской думы сегодня, 3 декабря 2019 года, приняли на заседании в первом чтении проект ...12.11.2013 Проект бюджета Свердловской области на 2014 год принят в первом чтении
Депутаты Законодательного собрания Свердловской области приняли в первом чтении проект бюджета на 2014 год и плановый ...12.11.2013 Заксобрание Свердловской области приняло в первом чтении проект бюджета на 2014 год и плановые 2015-2016 годы
УрБК, Екатеринбург, 12.11.2013. Депутаты Законодательного собрания Свердловской области приняли в первом чтении проект ...27.10.2009 Бюджет Свердловской области на 2010 год принят в первом чтении 18 голосами
УрБК, Екатеринбург, 27.10.2009. Свердловская Областная Дума приняла бюджет Свердловской области на 2010 год в первом ...