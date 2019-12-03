Свердловский бюджет на 2024 год принят в первом чтении

В рамках двадцать шестого заседания регионального Заксобрания свердловские депутаты приняли проект бюджета области на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов.



38 парламентариев проголосовали за проект, пять было против.



Проект вниманию парламентариев представил свердловский министр финансов Александр Старков. По его словам, в следующем году дефицит бюджета составит 15,4%. Доходы областной казны прогнозируются в размере 407,6 млрд руб., расходы — 423 млрд руб.