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13.11.2023

В Свердловскую область арктический фронт принесет мокрый снег и похолодание

УрБК, Екатеринбург, 13.11.2023. В Свердловской области на этой неделе ожидаются мокрый снег и похолодание. Начиная с 17 ноября погода будет вполне зимней, сообщает Уральский Гидрометцентр.

В ближайшие дни, 13-15 ноября, сохранится неустойчивая погода при температуре воздуха ночью от -3 до +2 градусов, на севере Свердловской области днем ожидается температура от -1 до +4 градусов с дождем и мокрым снегом. Местами сохранится гололедица.

16 ноября при наступлении на Урал арктического фронта прогнозируются непродолжительные осадки в виде мокрого снега и похолодание ночью до -1,-7 градусов, днем — 0,-5.

С 17 ноября, по предварительным данным, погода будет почти зимней с устойчиво отрицательной температурой.
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