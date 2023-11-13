Соотношение ипотечных платежей и зарплат в Свердловской области составило 43,6%

УрБК, Челябинск, 10.07.2023. В Челябинской области количество ипотечных кредитов за последние 12 месяцев на тысячу ...11.07.2022 Свердловская область заняла 15 место в рейтинге регионов по развитию ипотеки
УрБК, Екатеринбург, 11.07.2022. Свердловская область заняла 15 место в рейтинге регионов РФ по развитию ипотеки, ...26.04.2021 Свердловская область заняла 16 место в рейтинге регионов по среднему размеру банковского вклада
УрБК, Екатеринбург, 26.04.2021. Свердловская область заняла 16 место в рейтинге регионов РФ по среднему размеру ...23.12.2019 Соотношение среднедушевого долга по кредитам и годовой зарплаты в Челябинской области в 2019 году составило 51,7%
УрБК, Челябинск, 23.12.2019. Соотношение среднедушевого долга по кредитам и годовой зарплаты в Челябинской области в ...08.08.2016 Свердловская область вошла в тройку регионов-лидеров по кредитной активности
УрБК, Екатеринбург, 08.08.2016. По итогам II квартала Свердловская область заняла третье место в рейтинге регионов по ...