Соотношение ипотечных платежей и зарплат в Свердловской области составило 43,6%

Материалы по теме

На Южном Урале количество выданных ипотечных кредитов в январе-мае выросло на 50%

УрБК, Челябинск, 10.07.2023. В Челябинской области количество ипотечных кредитов за последние 12 месяцев на тысячу ...

Свердловская область заняла 15 место в рейтинге регионов по развитию ипотеки

УрБК, Екатеринбург, 11.07.2022. Свердловская область заняла 15 место в рейтинге регионов РФ по развитию ипотеки, ...

Свердловская область заняла 16 место в рейтинге регионов по среднему размеру банковского вклада

УрБК, Екатеринбург, 26.04.2021. Свердловская область заняла 16 место в рейтинге регионов РФ по среднему размеру ...

Соотношение среднедушевого долга по кредитам и годовой зарплаты в Челябинской области в 2019 году составило 51,7%

УрБК, Челябинск, 23.12.2019. Соотношение среднедушевого долга по кредитам и годовой зарплаты в Челябинской области в ...

Свердловская область вошла в тройку регионов-лидеров по кредитной активности

УрБК, Екатеринбург, 08.08.2016. По итогам II квартала Свердловская область заняла третье место в рейтинге регионов по ...