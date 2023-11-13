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13.11.2023

Соотношение ипотечных платежей и зарплат в Свердловской области составило 43,6%

УрБК, Екатеринбург, 13.11.2023. Соотношение платежей по ипотечным кредитам и уровня зарплат на Среднем Урале составило 43,6%, что примерно равно соответствующему среднему показателю по РФ (44%). Такие данные опубликованы во втором ежегодном рейтинге регионов по ипотечным платежам, подготовленном экспертами РИА «Новости».

Свердловская область заняла 21 место в рейтинге. Средний срок займа в регионе составляет 289 месяцев, а средний объем ипотечного кредита — 3,4 млн руб.

Возглавила рейтинг Магаданская область. Из регионов УрФО ЯНАО занял третье место, ХМАО вошел в топ-10.

Ранее сообщалось, что объем просроченной задолженности по ипотечным кредитам в РФ за год вырос на 2,6% и составил 62,9 млрд руб.
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