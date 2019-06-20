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Вчера, 12:01

Объем просроченной задолженности по ипотечным кредитам в РФ за год вырос на 2,6%

Объем просроченной задолженности по жилищным кредитам, предоставленным кредитными организациями физическим лицам в РФ, на 1 сентября 2023 года составил 62,9 млрд руб. По сравнению с тем же периодом прошлого года этот показатель вырос на 2,1%, говорится в докладе Росстата «Социально-экономическое положение России» за январь-сентябрь 2023 года.

Согласно докладу ведомства, из этой суммы по ипотечным жилищным кредитам просроченная задолженность составила 60,6 млрд руб. За год этот показатель увеличился на 2,6%.

Отметим, что ранее министерство финансов РФ выступило против продления программы «Ипотека с господдержкой».
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