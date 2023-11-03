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Объем просроченной задолженности по ипотечным кредитам в РФ за год вырос на 5%

УрБК, Москва, 04.04.2024. Объем просроченной задолженности по жилищным кредитам, предоставленным кредитными организациями физическим лицам в РФ, на 1 февраля 2024 года составил 65,2 млрд руб. По сравнению с тем же периодом прошлого года этот показатель вырос на 5%. Об этом говорится в сборнике Росстата «Социально-экономическое положение России».

Согласно докладу ведомства, из этой суммы по ипотечным жилищным кредитам просроченная задолженность составила 62,6 млрд руб. За год этот показатель увеличился на 5%.
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