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В России объем просроченной задолженности по ипотечным кредитам за год вырос на 11%

УрБК, Москва, 04.07.2024. В России объем просроченной задолженности по жилищным кредитам, предоставленным кредитными организациями физлицам, на 1 мая 2024 года составил 68,6 млрд руб. (0,4% от общей задолженности по жилищным кредитам). По сравнению с той же датой предыдущего года этот показатель увеличился на 10,5%. Об этом говорится в докладе Росстата «Социально-экономическое положение России» за январь-май 2024 года.

При этом из общей суммы просроченной задолженности по жилищным кредитам объем такой задолженности по ипотеке на 1 мая этого года составил 66,3 млрд руб. (0,4% от общей задолженности по ипотечным жилищным кредитам) и вырос за год на 11,1%
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