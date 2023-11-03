Объем просроченной задолженности по ипотечным кредитам в РФ за год вырос на 5%

УрБК, Москва, 04.04.2024. Объем просроченной задолженности по жилищным кредитам, предоставленным кредитными ...03.11.2023 Объем просроченной задолженности по ипотечным кредитам в РФ за год вырос на 2,6%
Объем просроченной задолженности по жилищным кредитам, предоставленным кредитными организациями физическим лицам в РФ, ...03.11.2023 Объем просроченной задолженности по ипотечным кредитам в РФ за год вырос на 2,6%
УрБК, Москва, 03.11.2023. Объем просроченной задолженности по жилищным кредитам, предоставленным кредитными ...12.05.2017 Просроченная задолженность физлиц по кредитам в Свердловской области превысила 11,5 млрд рублей
На 1 апреля 2017 года объем просроченной задолженности по кредитам и прочим средствам, предоставленным физическим лицам ...12.05.2017 Объем просроченной задолженности физлиц по кредитам в Свердловской области превысил 11,5 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 12.05.2017. На 1 апреля 2017 года объем просроченной задолженности по кредитам и прочим средствам, ...