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13.11.2023

Средний размер ипотечного кредита в Челябинской области составил 2,8 млн рублей

УрБК, Челябинск, 13.11.2023. Средний размер ипотечного кредита на Южном Урале составил 2,8 млн руб. Соответствующий показатель у соседних регионов составляет не менее 3 млн руб., исключение составляет только Курганская область (2,6 млн руб.). Это следует из данных, опубликованных во втором ежегодном рейтинге регионов РФ по ипотечным платежам, подготовленном экспертами РИА «Новости».

Челябинская область заняла в этом рейтинге 16-е место. Соотношение платежей по ипотечным кредитам и зарплат в регионе составляет 41,8%, что примерно соответствует среднему уровню данного показателя по России (44%). Средний срок ипотек в области — 271 месяц.

Первое место в рейтинге заняла Магаданская область (25,5%). Последнее — Республика Калмыкия (92,7%). Иными словами, чтобы покрыть очередной ипотечный платеж, жителям республики приходится отдавать почти всю свою зарплату.
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