Средний размер ипотечного кредита в Челябинской области составил 2,8 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 13.11.2023. Соотношение платежей по ипотечным кредитам и уровня зарплат на Среднем Урале составило ...14.11.2022 В Челябинской области средний размер ипотечного кредита составляет 2,4 млн рублей
УрБК, Челябинск, 14.11.2022. В Челябинской области ежемесячный платеж по ипотеке составляет 46,8% от средней зарплаты ...11.07.2022 Свердловская область заняла 15 место в рейтинге регионов по развитию ипотеки
УрБК, Екатеринбург, 11.07.2022. Свердловская область заняла 15 место в рейтинге регионов РФ по развитию ипотеки, ...26.04.2021 Средний размер банковского вклада в Челябинской области составляет 142 тыс. рублей
УрБК, Челябинск, 26.04.2021. Челябинская область заняла 37 место в рейтинге регионов РФ по среднему размеру банковского ...22.03.2016 Свердловская область заняла последнее место в экологическом рейтинге регионов России
УрБК, Екатеринбург, 22.03.2016. Свердловская область заняла 85 место в экологическом рейтинге регионов России, который ...