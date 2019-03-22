ВШЭ: Чистый отток капитала из РФ в III квартале вырос на 100%

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УрБК, Москва, 22.03.2019. Банк России повысил оценку чистого оттока капитала из РФ в 2018 году до 76 млрд долл. США с ...

По итогам 2014 года отток капитала превысил 151 млрд долл. США

УрБК, Москва, 19.01.2015. Чистый вывоз капитала банками и предприятиями из РФ в 2014 году, по оценке ЦБ РФ, составил ...

По итогам 2013 года чистый отток капитала составил почти 63 млрд долларов США

УрБК, Москва, 17.01.2014. Чистый вывоз капитала из РФ банками и предприятиями в 2013 году составил 62,7 млрд долл. США. ...

МЭР: в сентябре чистый отток капитала из РФ замедлился до 3,5 млрд долларов США

УрБК, Москва, 28.10.2013. Чистый отток капитала из России замедлился в сентябре текущего года до 3,5 млрд долл. США. ...

В первом квартале 2013 года чистый отток капитала из России составил 25,8 млрд долларов США

УрБК, Москва, 03.04.2013. Чистый отток капитала из РФ в первом квартале 2013 года составил 25,8 млрд долл. США. Об этом ...