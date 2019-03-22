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ВШЭ: Чистый отток капитала из РФ в III квартале вырос на 100%

УрБК, Москва, 10.11.2023. Чистый отток капитала из России в III квартале 2023 года вырос вдвое по сравнению со II кварталом, пишут «Известия», ссылаясь на бюллетень НИУ ВШЭ. Этот фактор мог поспособствовать падению курса рубля в предыдущие месяцы, полагают эксперты.

Документ под названием «Комментарии о государстве и бизнесе» подготовил ведущий эксперт института «Центр развития» НИУ ВШЭ Сергей Пухов. «Если во II квартале чистый вывоз (денег из России — прим. ред.) составил 9 млрд долл. США, то в III квартале — уже 18 млрд долл. США, следует из расчетов автора на основе данных ЦБ», — пишет издание.

В основном причиной оттока капитала стали действия российских экспортеров, считают опрошенные газетой эксперты. К примеру, компания получила оплату в иностранной валюте, но по каким-то причинам не перевела выручку в РФ.

Также экономисты утверждают, что увеличение оттока капитала из России могло негативно повлиять на курс национальной валюты. Так, в августе доллар подскочил до 100 руб., а по состоянию на 10 ноября курс американской валюты составил 91,92 руб.

Решение ЦБ РФ об увеличении ключевой ставки до 15% и распоряжение правительства России обязать компании продавать валютную выручку положительно повлияли на позиции рубля, пишут «Известия».

При этом по сравнению с I кварталом 2023 года отток капитала из РФ снизился с 21 млрд долл. США до 18 млрд долл. США, следует из расчетов ВШЭ. По итогам 2022 года из России было выведено 243 млрд долл. США.

Пик вывоза капитала из страны пройден, и в 2024 году может сложиться устойчивая тенденцию к снижению этого показателя, приводит издание мнение доцента кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Дениса Перепелицы.
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