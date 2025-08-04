Студенты СибГМУ приняли участие в проекте Яндекса и НИУ ВШЭ по применению ИИ в дипломах

УрБК, Екатеринбург, 07.08.2025. 11 российских университетов поучаствовали в проекте Яндекса и НИУ ВШЭ по применению ИИ в процессе подготовки выпускных квалификационных работ. Из них — 37 студентов и 21 научный руководитель Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ), сообщает
пресс-служба вуза.
Эксперты Яндекс Образования и факультета компьютерных наук ВШЭ научили студентов и преподавателей использовать нейросеть YandexGPT в трудоемких задачах — для анализа источников, структурирования информации, визуализации данных и работы с текстом.
Платформа Yandex Cloud предоставила участникам бесплатный доступ к модели нового поколения YandexGPT 5, при этом они могли использовать любые доступные ИИ-инструменты. На защитах студенты рассказывали, в каких именно задачах применяли большие языковые модели и как планируют использовать нейросети в будущей работе, а комиссия оценивала способность студентов критически работать с искусственным интеллектом.
«Современная медицина стремительно трансформируется под влиянием искусственного интеллекта. Технологии ИИ уже сегодня применяются в диагностике, анализе данных, прогнозировании и персонализированном лечении. Для нас критически важно уже на этапе обучения формировать у студентов компетенции осознанного и эффективного взаимодействия с этими инструментами. Участие в проекте Яндекс Образования — практический шаг в этом направлении. Мы изучаем, как интегрировать нейросети в учебный процесс так, чтобы они стали помощниками в освоении сложных дисциплин и выполнении исследовательских задач, а не подменяли собой фундаментальные знания и клиническое мышление. Наша цель — выпустить специалистов, готовых уверенно использовать потенциал ИИ на благо пациентов уже завтра», — отметил ректор СибГМУ Евгений Куликов.
Опрос студентов показал, что они обращались к ИИ, в первую очередь, для структурирования текста (60%) и литературного обзора (51%). 47% студентов применяли ИИ для создания черновиков и написания текста, 45% — для автоматизации обработки данных, 42% — для стилистической корректировки текста.
При этом студенты воспринимают ИИ как вспомогательный инструмент, а не замену самостоятельного труда: 45% студентов оценили вклад ИИ как умеренный (он помог им лишь в некоторых аспектах работы), еще 34% — как незначительный (они использовали GPT эпизодически, а на итог работы это не повлияло), 17% студентов обращались к ИИ на всех этапах работы, и на 4% опрошенных опыт участия в проекте не повлиял (они практически не использовали ИИ).
«За прошедший год искусственный интеллект стал полноценным компаньоном в решении образовательных задач, а ИИ-компетенции — неотъемлемым требованием для выпускников на современном рынке труда. В Яндекс Образовании мы ставим перед собой масштабную цель — помогать университетам развивать ИИ-грамотность и формировать востребованные навыки у будущих специалистов и преподавателей. В этом году проект по применению ИИ в дипломах охватил несколько сотен студентов и более десятка университетов. Особенно ценно, что студенты воспринимают нейроинструменты как партнеров по мышлению, а не замену себе. Мы намерены и дальше помогать вузам находить оптимальные способы интеграции современных технологий», — сообщил руководитель направления стратегического развития высшего образования в Яндекс Образовании Кирилл Баранников.
Помимо этого, эксперты Яндекса и факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ обучали преподавателей — научных руководителей — использовать ИИ-инструменты. Им рассказывали про различные аспекты работы с генеративными нейросетями: от основ промтинга до создания собственных ИИ-ассистентов.
Пилотный проект был запущен в 2024 году для студентов НИУ ВШЭ, а в этом году к нему присоединились ИТМО, КФУ, НГТУ, ННГУ, СибГМУ, СКФУ, ТГУ, ТюмГУ, Университет Правительства Москвы и УрФУ.
Более 500 студентов разных направлений — гуманитарных и социальных наук, экономики и менеджмента, истории и коммуникаций, филологии, медиа и педагогики — освоили навыки работы с генеративными моделями и применили их при подготовке дипломных работ.