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Вчера, 14:23

В Гуманитарном университете прошла лекция об использовании искусственного интеллекта в рекламе и PR

УрБК, Екатеринбург, 05.02.2024. Руководитель отдела анализа данных и машинного обучения компании NAUMEN Татьяна Зобнина провела для студентов и преподавателей Гуманитарного университета в Екатеринбурге публичную лекцию «Введение в AI».

Лекция была посвящена развитию прикладной сферы искусственного интеллекта, истории его создания, его коммерческому потенциалу. Особое внимание было уделено этическим вопросам и практике законодательного регулирования в разных странах мира. Были изучены и обсуждены наиболее значимые кейсы, вызвавшие дискуссии по применению искусственного интеллекта при анализе поведенческих стратегий пользователей социальных сетей и этичности передачи полученных данных заинтересованным рекламным и PR-структурам.

Выступление Татьяны Зобниной было адаптировано для слушателей, среди которых преимущественно были студенты специальности «Реклама и связи с общественностью» Факультета социальной психологии. После лекции была проведена сессия вопросов и ответов. Студенты задавали вопросы, связанные с применением нейросетей в процессе обучения, творческих и креативных проектах. К примеру, были затронуты темы корректности и этичности автоматического распознавания личности клиентов, участвующих в различных программах лояльности, а также аспекты защиты авторских прав и интеллектуальной собственности при генерации изображений и текстов, в том числе для рекламных и PR-кампаний.

«Я была очень рада видеть заинтересованность ребят. Они уже используют технологии искусственного интеллекта в своей творческой практике, достаточно много знают в этой тематике и погружены в нее», — рассказала УрБК Т. Зобнина. Она добавила, что технологии искусственного интеллекта являются удобным инструментом для всех специальностей, включая творческие. Поэтому просвещение студентов в этой сфере необходимо, поскольку новые знания помогут им развиваться.

Лекция прошла в Гуманитарном университете 27 января 2024 года в рамках работы студенческого стартапа.
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