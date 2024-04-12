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Вчера, 10:44

Татьяна Зобнина: Свердловский IT-сектор готов сотрудничать с вузами в сфере ИИ

УрБК, Екатеринбург, 15.04.2024. Руководитель отдела анализа данных и машинного обучения компании NAUMEN, разрабатывающей нейросети, Татьяна Зобнина полагает, что свердловские вузы будут осваивать возможности искусственного интеллекта в своей деятельности, а уральский IT-сектор сможет предоставить им необходимый продукт. Такое мнение она выразила, комментируя итоги XXVI международной научно-практической конференции «Образование в XXI веке: между рутиной и творчеством».

«Я увидела массу точек зрения и людей гуманитарных специальностей, которые не только интересуются технологиями, но и активно их применяют, в частности, в образовательной практике. При этом они формируют еще и критическую точку зрения на удобные практики, и это ценно», — рассказала она УрБК.

По словам Т. Зобниной, у NAUMEN уже есть разработки, направленные на образовательные практики. «Если коллеги будут обращаться с подобными запросами (а я думаю, это случится), мы будем уже более критически подходить к решению подобных задач и будем уже более экспертно с ними разговаривать», — отметила эксперт.

Ранее УрБК писал о том, что 11-12 апреля в екатеринбургском креативном кластере «Домна» прошла XXVI международная научно-практическая конференция «Образование в XXI веке: между рутиной и творчеством». Организаторами мероприятия выступили Гуманитарный университет (Россия, Екатеринбург), Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины (Республика Беларусь, Гомель) и Свердловский областной фонд поддержки предпринимателей (СОФПП).

В рамках конференции состоялась панельная дискуссия на тему «Эвристические возможности искусственного интеллекта в образовании», экспертом в которой выступала в том числе Т. Зобнина.
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