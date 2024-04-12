Татьяна Зобнина: Свердловский IT-сектор готов сотрудничать с вузами в сфере ИИ

УрБК, Екатеринбург, 12.04.2024. Участники XXVI международной научно-практической конференции «Образование в XXI веке: ...12.04.2024 В Екатеринбурге обсудили возможности применения искусственного интеллекта в сфере образования
УрБК, Екатеринбург, 12.04.2024. В рамках XXVI международной научно-практической конференции «Образование в XXI веке: ...12.04.2024 В Екатеринбурге проходит XXVI международная научно-практическая конференция «Образование в XXI веке: между рутиной и творчеством»
УрБК, Екатеринбург, 12.04.2024. 11-12 апреля в екатеринбургском креативном кластере «Домна» проходит XXVI международная ...05.02.2024 В Гуманитарном университете прошла лекция об использовании искусственного интеллекта в рекламе и PR
УрБК, Екатеринбург, 05.02.2024. Руководитель отдела анализа данных и машинного обучения компании NAUMEN Татьяна Зобнина ...04.12.2023 В Екатеринбурге пройдет тренд-сессия «EVENT-бизнес: тренды, опыт, возможности»
УрБК, Екатеринбург, 04.12.2023. 14 декабря в екатеринбургском креативном кластере «Домна» (ул. Вайнера, 16) состоится ...