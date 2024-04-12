Татьяна Зобнина: Свердловский IT-сектор готов сотрудничать с вузами в сфере ИИ

УрБК, Екатеринбург, 12.04.2024. В рамках XXVI международной научно-практической конференции «Образование в XXI веке: ...

В Екатеринбурге обсудили возможности применения искусственного интеллекта в сфере образования

В Екатеринбурге проходит XXVI международная научно-практическая конференция «Образование в XXI веке: между рутиной и творчеством»

УрБК, Екатеринбург, 12.04.2024. 11-12 апреля в екатеринбургском креативном кластере «Домна» проходит XXVI международная ...