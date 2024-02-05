В Екатеринбурге обсудили возможности применения искусственного интеллекта в сфере образования

УрБК, Екатеринбург, 12.04.2024. В рамках XXVI международной научно-практической конференции
«Образование в XXI веке: между рутиной и творчеством», которая проходит 11-12 апреля в екатеринбургском креативном кластере «Домна», состоялась панельная дискуссия на тему «Эвристические возможности искусственного интеллекта в образовании».
В мероприятии приняли участие декан юридического факультета Гуманитарного университета Алексей Семитко, руководитель отдела анализа данных и машинного обучения компании NAUMEN Татьяна Зобнина, учредитель ИАА «УралБизнесКонсалтинг» старший преподаватель кафедры рекламы и связей с общественностью Гуманитарного университета Евгений Потапов, доктор культурологии, профессор директор Института образовательных стратегий Ирина Мурзина, а также приглашенный эксперт креативный директор ивент-продакшена Dramatichno Егор Карфидов.
В рамках дискуссии были затронуты вопросы возможностей искусственного интеллекта в образовательных технологиях. Также эксперты обсудили юридические аспекты использования материалов, сгенерированных нейросетями, и другие вопросы.
«Мы обсудили проблему, актуальную и для вузов, и для школ, что большинство своих учебных работ учащиеся создают с помощью нейросетей. Однако в большей степени нас интересовало, какие возможности, актуальные для сферы образования, есть у искусственного интеллекта. Как их можно использовать на благо образования? Мнения разделились. Более молодые участники назвали нейросети только инструментом и не более, а преподаватели отметили, что образование — это не только инструментарий, это выращивание человеческого в людях, развитие их творческих навыков», — рассказала проректор Гуманитарного университета по научной работе доктор культурологии Алла Дроздова.
В ходе дискуссии эксперты согласились, что повсеместное применение искусственного интеллекта в будущем неизбежно, однако подходить к этому следует, учитывая все факторы динамики развития образовательной отрасли.Изображения предоставлены пресс-службой Гуманитарного университета. Автор изображений: Олег Медведев