Эксперты обсудили проект «ЕкАРТа: «Неутраченный Екатеринбург»

Изображение предоставлено пресс-службой Гуманитарного университета. Автор изображения: Ольга Пребытнова

УрБК, Екатеринбург, 12.04.2024. Участники XXVI международной научно-практической конференции «Образование в XXI веке: между рутиной и творчеством», которая проходит 11-12 апреля в екатеринбургском креативном кластере «Домна», обсудили в рамках секции социально-культурного сервиса и туризма «Современное туристское образование: острые проблемы и новые форматы» проект «ЕкАРТа: «Неутраченный Екатеринбург».Проект разрабатывается специалистами и студентами факультета социальной психологии Гуманитарного университета. В январе 2024 года он стал одним из победителей грантового конкурса проектов-2023 благотворительного фонда «Синара» (БФ «Синара»). По словам проректора Гуманитарного университета по научной работе доктора культурологии Аллы Дроздовой, организаторы конкурса отметили, что это был один из лучших проектов, заявленных в 2023 году.«Мы разработали концепцию туристических прогулочных маршрутов по деревянным достопримечательностям Екатеринбурга XIX-XX вв. Наш проект рассчитан на людей, неспешно прогуливающихся по городу и желающих разнообразить свои привычные маршруты. Общая цель проекта «ЕкАРТа» — создать интерактивную карту достопримечательностей Екатеринбурга, которая смогла бы заинтересовать молодых людей историей города», — рассказала в ходе презентации одна из разработчиков проекта «ЕкАРТа: «Неутраченный Екатеринбург».В проект включены 39 объектов, находящихся в «теплой» туристической зоне Екатеринбурга. Сформировано шесть маршрутов. Помимо интерактивной карты, пользователи смогут воспользоваться аудиогидом.«Мы решили обратить внимание не на урбанизированный Екатеринбург (город небоскребов, прямых проспектов и каменных набережных), а на «деревянный» город. Удивительно, но люди часто не замечают деревянные постройки, особенно молодые люди. Для них мы и создали проект «Неутраченный Екатеринбург». Городу уже 300 лет, у Екатеринбурга уже сформирована своя мифология. Мы хотим показать, чем ценен город: русским деревянным модерном, который удивительным образом в Екатеринбурге сохранился», — рассказала Алла Дроздова.В обсуждении проекта, прошедшем в формате круглого стола, приняли участие кандидат социологических наук, доцент заведующий кафедрой социально-культурного сервиса и туризма Гуманитарного университета Снежана Рамзина, рок-экскурсовод, журналист Светлана Толмачева, кандидат культурологии экскурсовод Свердловской области, директор турфирмы «8 слонов» Ольга Голомидова и маркетолог-аналитик Сергей Заякин.Участники положительно оценили туристический потенциал деревянного зодчества Екатеринбурга. Помимо памятников конструктивизма и других достопримечательностей, эти локации также могут привлечь внимание посещающих столицу Среднего Урала туристов.