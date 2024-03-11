УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 14:44

Эксперты обсудили проект «ЕкАРТа: «Неутраченный Екатеринбург»

УрБК, Екатеринбург, 12.04.2024. Участники XXVI международной научно-практической конференции «Образование в XXI веке: между рутиной и творчеством», которая проходит 11-12 апреля в екатеринбургском креативном кластере «Домна», обсудили в рамках секции социально-культурного сервиса и туризма «Современное туристское образование: острые проблемы и новые форматы» проект «ЕкАРТа: «Неутраченный Екатеринбург».

Проект разрабатывается специалистами и студентами факультета социальной психологии Гуманитарного университета. В январе 2024 года он стал одним из победителей грантового конкурса проектов-2023 благотворительного фонда «Синара» (БФ «Синара»). По словам проректора Гуманитарного университета по научной работе доктора культурологии Аллы Дроздовой, организаторы конкурса отметили, что это был один из лучших проектов, заявленных в 2023 году.

Эксперты обсудили проект «ЕкАРТа: «Неутраченный Екатеринбург»
Изображение предоставлено пресс-службой Гуманитарного университета. Автор изображения: Ольга Пребытнова

«Мы разработали концепцию туристических прогулочных маршрутов по деревянным достопримечательностям Екатеринбурга XIX-XX вв. Наш проект рассчитан на людей, неспешно прогуливающихся по городу и желающих разнообразить свои привычные маршруты. Общая цель проекта «ЕкАРТа» — создать интерактивную карту достопримечательностей Екатеринбурга, которая смогла бы заинтересовать молодых людей историей города», — рассказала в ходе презентации одна из разработчиков проекта «ЕкАРТа: «Неутраченный Екатеринбург».

В проект включены 39 объектов, находящихся в «теплой» туристической зоне Екатеринбурга. Сформировано шесть маршрутов. Помимо интерактивной карты, пользователи смогут воспользоваться аудиогидом.

«Мы решили обратить внимание не на урбанизированный Екатеринбург (город небоскребов, прямых проспектов и каменных набережных), а на «деревянный» город. Удивительно, но люди часто не замечают деревянные постройки, особенно молодые люди. Для них мы и создали проект «Неутраченный Екатеринбург». Городу уже 300 лет, у Екатеринбурга уже сформирована своя мифология. Мы хотим показать, чем ценен город: русским деревянным модерном, который удивительным образом в Екатеринбурге сохранился», — рассказала Алла Дроздова.

В обсуждении проекта, прошедшем в формате круглого стола, приняли участие кандидат социологических наук, доцент заведующий кафедрой социально-культурного сервиса и туризма Гуманитарного университета Снежана Рамзина, рок-экскурсовод, журналист Светлана Толмачева, кандидат культурологии экскурсовод Свердловской области, директор турфирмы «8 слонов» Ольга Голомидова и маркетолог-аналитик Сергей Заякин.

Участники положительно оценили туристический потенциал деревянного зодчества Екатеринбурга. Помимо памятников конструктивизма и других достопримечательностей, эти локации также могут привлечь внимание посещающих столицу Среднего Урала туристов.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
Вчера, 12:58 В Екатеринбурге обсудили возможности применения искусственного интеллекта в сфере образования

УрБК, Екатеринбург, 12.04.2024. В рамках XXVI международной научно-практической конференции «Образование в XXI веке: ...

Вчера, 11:56 В Екатеринбурге проходит XXVI международная научно-практическая конференция «Образование в XXI веке: между рутиной и творчеством»

УрБК, Екатеринбург, 12.04.2024. 11-12 апреля в екатеринбургском креативном кластере «Домна» проходит XXVI международная ...

11.03.2024 В Екатеринбурге прошел круглый стол, посвященный железнодорожному туризму на Среднем Урале

УрБК, Екатеринбург, 11.03.2024. 11 марта в екатеринбургском креативном кластере «Домна» состоялся круглый стол, ...

19.12.2023 Студенты Гуманитарного университета подготовили дорожную карту для создания и развития креативного бизнеса

УрБК, Екатеринбург, 19.12.2023. Факультет социальной психологии Гуманитарного университета представил новый проект: ...

07.03.2023 Студенты Гуманитарного университета создали маски для брендирования видео с логотипом 300-летия Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 07.03.2023. Студенты Гуманитарного университета к 300-летию Екатеринбурга создали специальные маски ...

Популярные новости
27.03.2024В Екатеринбурге мошенники убедили мужчину перевести им более 7 млн рублей02.04.2024В Свердловскую область прибыли 299 закупленных для муниципалитетов автобусов13.03.2024Лицо города22.03.2024Дмитрий Скрипник: Мы работаем для людей20.03.2024Наивный Брейгель
Архив новостей
Апрель 2024 (334)
Март 2024 (664)
Февраль 2024 (666)
Январь 2024 (568)
Декабрь 2023 (653)
Ноябрь 2023 (701)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18