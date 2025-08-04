УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 09:57

УрФУ присоединился к проекту по использованию ИИ при подготовке дипломных работ

УрБК, Екатеринбург, 07.08.2025. Уральский федеральный университет (УрФУ) в числе 11 других ведущих российских вузов принял участие в проекте Яндекса и НИУ ВШЭ по использованию искусственного интеллекта при подготовке дипломных работ, сообщает пресс-служба вуза.

Эксперты Яндекс Образования и факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ научили студентов и научных руководителей использовать нейросеть YandexGPT в трудоемких задачах — для анализа источников, структурирования информации, визуализации данных и работы с текстом в процессе подготовки дипломов.

Пилотный проект был запущен в 2024 году для студентов НИУ ВШЭ, а в 2025-м к нему присоединился УрФУ. Среди научных руководителей УрФУ — член Российской ассоциации по связям с общественностью Евгений Потапов и доцент кафедры политических наук УГИ УрФУ Надежда Сивкова.

«Важная характеристика современного университета — умение смотреть вперед. Мы видим новую, сквозную и весьма перспективную технологию, которую, безусловно, стоит понимать и применять. Поэтому подобный опыт научной работы может быть полезен для студентов как технических, так и гуманитарных направлений. Кроме того, опыт применения технологий ИИ необходим и сотрудникам университета — он позволит им выйти на новый уровень в образовательной и исследовательской деятельности», — отметил и. о. ректора УрФУ Илья Обабков.

В рамках проекта более 500 студентов гуманитарных и социальных направлений освоили навыки работы с генеративными моделями и применили их при подготовке дипломных работ.

Платформа Yandex Cloud предоставила участникам бесплатный доступ к семейству моделей нового поколения YandexGPT 5, при этом они могли использовать любые доступные ИИ-инструменты. На защитах студенты рассказывали, в каких именно задачах применяли большие языковые модели и как планируют использовать нейросети в будущей работе.

Опрос студентов показал, что они обращались к ИИ в первую очередь для структурирования текста (60%) и литературного обзора (51%). 47% студентов применяли ИИ для создания черновиков и написания текста, 45% — для автоматизации обработки данных, 42% — для стилистической корректировки текста.

При этом студенты воспринимают ИИ как вспомогательный инструмент, который дополняет, а не заменяет самостоятельные усилия: 45% обучающихся оценили вклад ИИ как умеренный, еще 34% — как незначительный, 17% студентов обращались к ИИ на всех этапах работы, а 4 % опрошенных отметили, что нейросети на их работу не повлияли.

Эксперты рынка труда отмечают, что ИИ-компетенции за последний год стали неотъемлемым требованием для выпускников вузов, поэтому перед университетами сегодня стоит задача развивать грамотность студентов в этой сфере, формируя востребованные навыки как у будущих специалистов, так и у преподавателей.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
04.08.2025 Интеграция ИИ в академическую практику: итоги пилотного проекта GPT ВКР

Инициатива нацелена на интеграцию генеративного ИИ в процесс подготовки выпускных квалификационных работ ...

11.01.2021 УрФУ с 15 февраля вернет студентов с дистанционной формы обучения

УрБК, Екатеринбург, 11.01.2021. Уральский федеральный университет (УрФУ) с 15 февраля 2020 года вернется к очной форме ...

20.02.2018 УрФУ попал в тройку вузов с наибольшей долей отрицательных отзывов студентов

УрБК, Екатеринбург, 20.02.2018. Уральский Федеральный университет (УрФУ) попал в тройку вузов с наибольшей долей ...

05.02.2013 Уральский федеральный университет поднимает стоимость обучения для платных студентов

УрБК, Екатеринбург, 05.02.2013. Со второго семестра текущего учебного года Уральский федеральный университет повышает ...

15.04.2010 Начало строительства новых зданий в рамках проекта УрФУ запланировано на 2013 год

УрБК, Екатеринбург, 15.04.2010. «Мы приступили к практической реализации концепции УрФУ. 2010—2012 годы — это этап ...

Популярные новости
11.07.2025На территории Преображенского парка в Академическом районе Екатеринбурга открылась новая площадка для райдеров11.07.2025В Екатеринбурге будут судить бывшего председателя садоводческого товарищества за присвоение 1,4 млн рублей11.07.2025Данные независимой экспертизы подтвердили безопасность стройплощадки на улице Раевского в Екатеринбурге05.08.2025В Екатеринбурге выставили на продажу склады «Сима-ленда» за 5 млрд рублей18.07.2025УПН: Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга превысила 130 тыс. руб. за кв. метр
Архив новостей
Август 2025 (137)
Июль 2025 (717)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Март 2025 (578)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18