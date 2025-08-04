УрФУ присоединился к проекту по использованию ИИ при подготовке дипломных работ

УрБК, Екатеринбург, 07.08.2025. Уральский федеральный университет (УрФУ) в числе 11 других ведущих российских вузов принял участие в проекте Яндекса и НИУ ВШЭ по использованию искусственного интеллекта при подготовке дипломных работ, сообщает
пресс-служба вуза.
Эксперты Яндекс Образования и факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ научили студентов и научных руководителей использовать нейросеть YandexGPT в трудоемких задачах — для анализа источников, структурирования информации, визуализации данных и работы с текстом в процессе подготовки дипломов.
Пилотный проект был запущен в 2024 году для студентов НИУ ВШЭ, а в 2025-м к нему присоединился УрФУ. Среди научных руководителей УрФУ — член Российской ассоциации по связям с общественностью Евгений Потапов и доцент кафедры политических наук УГИ УрФУ Надежда Сивкова.
«Важная характеристика современного университета — умение смотреть вперед. Мы видим новую, сквозную и весьма перспективную технологию, которую, безусловно, стоит понимать и применять. Поэтому подобный опыт научной работы может быть полезен для студентов как технических, так и гуманитарных направлений. Кроме того, опыт применения технологий ИИ необходим и сотрудникам университета — он позволит им выйти на новый уровень в образовательной и исследовательской деятельности», — отметил и. о. ректора УрФУ Илья Обабков.
В рамках проекта более 500 студентов гуманитарных и социальных направлений освоили навыки работы с генеративными моделями и применили их при подготовке дипломных работ.
Платформа Yandex Cloud предоставила участникам бесплатный доступ к семейству моделей нового поколения YandexGPT 5, при этом они могли использовать любые доступные ИИ-инструменты. На защитах студенты рассказывали, в каких именно задачах применяли большие языковые модели и как планируют использовать нейросети в будущей работе.
Опрос студентов показал, что они обращались к ИИ в первую очередь для структурирования текста (60%) и литературного обзора (51%). 47% студентов применяли ИИ для создания черновиков и написания текста, 45% — для автоматизации обработки данных, 42% — для стилистической корректировки текста.
При этом студенты воспринимают ИИ как вспомогательный инструмент, который дополняет, а не заменяет самостоятельные усилия: 45% обучающихся оценили вклад ИИ как умеренный, еще 34% — как незначительный, 17% студентов обращались к ИИ на всех этапах работы, а 4 % опрошенных отметили, что нейросети на их работу не повлияли.
Эксперты рынка труда отмечают, что ИИ-компетенции за последний год стали неотъемлемым требованием для выпускников вузов, поэтому перед университетами сегодня стоит задача развивать грамотность студентов в этой сфере, формируя востребованные навыки как у будущих специалистов, так и у преподавателей.