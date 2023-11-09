Официальный курс доллара США снизился на 27 коп., евро — на 3 коп.

УрБК, Москва, 10.11.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 10 ноября 2023 года. Курс доллара США снизился на 27,07 коп., до 91,92 руб., евро — на 3,27 коп., до 98,40 руб.