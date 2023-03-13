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В Свердловской области 11 ноября ожидается мокрый снег с дождем

УрБК, Екатеринбург, 10.11.2023. В Свердловской области завтра ожидается мокрый снег и гололедица. Предупреждение о неблагоприятных погодных условиях опубликовано в официальном Telegram-канале регионального отделения ГУ МЧС России.

«По данным синоптиков 11 ноября местами в Свердловской области ожидаются осадки в виде мокрого снега с дождем, на дорогах гололедица», — говорится в сообщении.

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов распорядился в ближайшие сутки очистить тротуары и улицы города от остатков растаявшего снега и воды, чтобы предотвратить образование наледи.
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