В Свердловской области 11 ноября ожидается мокрый снег с дождем

УрБК, Екатеринбург, 13.03.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидаются мокрый снег и гололедица на дорогах. ...10.11.2022 Синоптики прогнозируют заморозки на Среднем Урале в начале следующей недели
УрБК, Екатеринбург, 10.11.2022. В Свердловской области в ближайшие три дня ожидается мокрый снег и гололедица на ...31.10.2022 На Среднем Урале в ближайшие дни прогнозируется мокрый снег
УрБК, Екатеринбург, 31.10.2022. В Свердловской области в ближайшие три дня ожидается снег с дождем. Об этом сообщается ...04.02.2020 На территории Свердловской области ожидаются мокрый снег, гололедица и порывистый ветер
УрБК, Екатеринбург, 04.02.2020. ГУ МЧС России по Свердловской области выступило с предупреждением: на территории ...29.10.2018 В Челябинской и Свердловской областях ожидается сильный ветер и мокрый снег
УрБК, Челябинск, 29.10.2018. 29 октября в Челябинской и Свердловской областях ожидается сильный ветер и налипание ...