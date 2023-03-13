В Свердловской области 11 ноября ожидается мокрый снег с дождем

Материалы по теме

На Среднем Урале в ближайшие дни ожидаются мокрый снег и гололедица на дорогах

УрБК, Екатеринбург, 13.03.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидаются мокрый снег и гололедица на дорогах. ...

Синоптики прогнозируют заморозки на Среднем Урале в начале следующей недели

УрБК, Екатеринбург, 10.11.2022. В Свердловской области в ближайшие три дня ожидается мокрый снег и гололедица на ...

На Среднем Урале в ближайшие дни прогнозируется мокрый снег

УрБК, Екатеринбург, 31.10.2022. В Свердловской области в ближайшие три дня ожидается снег с дождем. Об этом сообщается ...

На территории Свердловской области ожидаются мокрый снег, гололедица и порывистый ветер

УрБК, Екатеринбург, 04.02.2020. ГУ МЧС России по Свердловской области выступило с предупреждением: на территории ...

В Челябинской и Свердловской областях ожидается сильный ветер и мокрый снег

УрБК, Челябинск, 29.10.2018. 29 октября в Челябинской и Свердловской областях ожидается сильный ветер и налипание ...