В метро Екатеринбурга и еще пяти городов внедрят оплату проезда по Face ID

УрБК, Москва, 14.06.2013. Стоимость проезда в общественном транспорте Екатеринбурга по ЕКАРТе снижена с 15 июня. Об ...05.04.2013 Екатеринбургу не выделят федеральных средств на метро
УрБК, Екатеринбург, 05.04.2013. Правительство РФ не выделит средства на строительство метро Екатеринбургу и еще двум ...10.09.2012 В Екатеринбурге заработает визовый центр Швейцарии
С 21 сентября в Екатеринбурге начнет свою работу визовый центр Швейцарии. Он расположится по адресу: ул. Карла ...10.09.2012 В Екатеринбурге откроется визовый центр Швейцарии
УрБК, Екатеринбург, 10.09.2012. С 21 сентября в Екатеринбурге начнет свою работу визовый центр Швейцарии. Он ...06.04.2009 В общественном транспорте Екатеринбурга до 2010 года планируется ввести электронный проездной билет
УрБК, Екатеринбург, 06.04.2009. Электронный проездной билет появится в Екатеринбурге до 2010 года. Об этом сообщила ...