В метро Екатеринбурга и еще пяти городов внедрят оплату проезда по Face ID

Материалы по теме

Для пользователей ЕКАРТы от ООО КБ «Кольцо Урала» стоимость проезда стала ниже

УрБК, Москва, 14.06.2013. Стоимость проезда в общественном транспорте Екатеринбурга по ЕКАРТе снижена с 15 июня. Об ...

Екатеринбургу не выделят федеральных средств на метро

УрБК, Екатеринбург, 05.04.2013. Правительство РФ не выделит средства на строительство метро Екатеринбургу и еще двум ...

В Екатеринбурге заработает визовый центр Швейцарии

С 21 сентября в Екатеринбурге начнет свою работу визовый центр Швейцарии. Он расположится по адресу: ул. Карла ...

В Екатеринбурге откроется визовый центр Швейцарии

УрБК, Екатеринбург, 10.09.2012. С 21 сентября в Екатеринбурге начнет свою работу визовый центр Швейцарии. Он ...

В общественном транспорте Екатеринбурга до 2010 года планируется ввести электронный проездной билет

УрБК, Екатеринбург, 06.04.2009. Электронный проездной билет появится в Екатеринбурге до 2010 года. Об этом сообщила ...