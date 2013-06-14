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В метро Екатеринбурга и еще пяти городов внедрят оплату проезда по Face ID

УрБК, Екатеринбург, 09.11.2023. Вход в метро по биометрическим данным (Face ID) планируется ввести в 2024 году в шести городах РФ — Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Екатеринбурге, Самаре и Новосибирске. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор Центра биометрических технологий (ЦБТ) Владислав Поволоцкий.

По его словам, ЦБТ совместно с Минтрансом разработал дорожные карты для запуска сервиса, которые уже подтверждены в Казани, Самаре и Екатеринбурге. В ближайшие месяцы Центр планирует утвердить планы действий и с остальными регионами, а также, по словам Владислава Поволоцкого, в этом году ожидается завершение интеграции Единой биометрической системы со столичным метрополитеном.

Напомним, что метрополитен Екатеринбурга к концу 2024 года планирует сделать оплату проезда QR-кодом.
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