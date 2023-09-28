В метро Екатеринбурга билетами с QR-кодом заменят жетоны до конца 2024 года

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УрБК, Екатеринбург, 28.09.2023. В Екатеринбурге компания «И-сеть» установит новые входные турникеты в метрополитене. ...

В метро Екатеринбурга появится возможность оплаты проезда с помощью QR-кода

УрБК, Екатеринбург, 25.07.2023. В метро Екатеринбурга после установки новых входных турникетов будет доступна оплата ...

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов пообещал к осени 2024 года установить современные турникеты на всех станциях метрополитена

УрБК, Екатеринбург, 13.07.2023. К осени 2024 года на всех девяти станциях метрополитена в Екатеринбурге будут ...

В московском метро начнут проверять билеты на выходе

На выходе из московского метрополитена будут установлены специальные турникеты для проверки у пассажиров билетов, ...

Метрополитену в Петербурге исполняется 55 лет

Свое 55-летие отмечает петербургское метро, ставшее второй подземкой в Советском Союзе после Москвы. К юбилейной дате ...