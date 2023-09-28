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В метро Екатеринбурга билетами с QR-кодом заменят жетоны до конца 2024 года

УрБК, Екатеринбург, 19.10.2023. Метрополитен Екатеринбурга к концу 2024 года полностью выведет из оборота металлические жетоны. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Уже 30 лет екатеринбуржцы оплачивают проезд в метро жетонами, которые были выкуплены у Москвы в 90-е годы, чтобы в период высокой инфляции удержать стабильную цену на проезд.

Но сейчас, когда почти 90% пассажиров делают выбор в пользу оплаты банковской или транспортной картой, в планах метрополитена заменить жетоны билетами с QR-кодами.

Ранее сообщалось, что в екатеринбургском метро будут установлены новые входные турникеты за 302 млн 600 тыс. руб. С помощью них можно будет быстро оплатить проезд всеми способами, включая QR-код. Кроме того, маломобильные пассажиры, если понадобится, смогут в любой момент разблокировать створки для прохода.
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