В метро Екатеринбурга билетами с QR-кодом заменят жетоны до конца 2024 года

УрБК, Екатеринбург, 28.09.2023. В Екатеринбурге компания «И-сеть» установит новые входные турникеты в метрополитене. ...25.07.2023 В метро Екатеринбурга появится возможность оплаты проезда с помощью QR-кода
УрБК, Екатеринбург, 25.07.2023. В метро Екатеринбурга после установки новых входных турникетов будет доступна оплата ...13.07.2023 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов пообещал к осени 2024 года установить современные турникеты на всех станциях метрополитена
УрБК, Екатеринбург, 13.07.2023. К осени 2024 года на всех девяти станциях метрополитена в Екатеринбурге будут ...02.03.2015 В московском метро начнут проверять билеты на выходе
На выходе из московского метрополитена будут установлены специальные турникеты для проверки у пассажиров билетов, ...15.11.2010 Метрополитену в Петербурге исполняется 55 лет
Свое 55-летие отмечает петербургское метро, ставшее второй подземкой в Советском Союзе после Москвы. К юбилейной дате ...