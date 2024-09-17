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В Екатеринбургском метрополитене с 1 января можно будет оплатить проезд с помощью QR-кода

УрБК, Екатеринбург, 26.09.2024. В екатеринбургском метрополитене началось тестирование системы оплаты за проезд с помощью QR-кода. Расплатиться таким способом смогут пассажиры, которые оплачивают проезд наличными и покупают жетоны. Сегодня это 10% от общего числа пользователей, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Директор Екатеринбургского метрополитена Андрей Панаиотиди рассказал, что жетоны будут постепенно изыматься из оборота.

«Это делается для того, чтобы с 1 января уйти от жетонов полностью. Жетоны — это выгрузка, перенос тяжести, а с QR-кодом все намного проще», — сообщил А. Панаиотиди

Он также добавил, что Екатеринбург станет вторым городом в России после Нижнего Новгорода, где будет введена новая система оплаты.

Напомним, что в метрополитене продолжаются плановые работы по модернизации оборудования. Так, в октябре на последней станции метро «Чкаловская» будут установлены новые турникеты.
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