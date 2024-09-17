В Екатеринбургском метрополитене с 1 января можно будет оплатить проезд с помощью QR-кода

УрБК, Екатеринбург, 17.09.2024. Новые турникеты в метро Екатеринбурга появились на станции «Уралмаш» на входе со ...15.04.2024 На станции «Проспект Космонавтов» в екатеринбургском метрополитене завершены работы по замене турникетов
УрБК, Екатеринбург, 15.04.2024. В Екатеринбурге на станции метро «Проспект Космонавтов» завершены работы по замене ...15.12.2023 Власти Екатеринбурга выпустили инструкцию по использованию новых турникетов в метро
УрБК, Екатеринбург, 15.12.2023. Администрация Екатеринбурга выпустила для горожан инструкцию по пользованию новыми ...19.10.2023 В метро Екатеринбурга билетами с QR-кодом заменят жетоны до конца 2024 года
УрБК, Екатеринбург, 19.10.2023. Метрополитен Екатеринбурга к концу 2024 года полностью выведет из оборота металлические ...02.07.2018 Новые правила выдачи жетонов спровоцировали коллапс в Екатеринбургском метрополитене
УрБК, Екатеринбург, 02.07.2018. В Екатеринбургском метрополитене 2 июля 2018 года с 07.00 возникли очереди возле касс ...