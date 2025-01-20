Почти 3 млн россиян зарегистрировались в Единой биометрической системе

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УрБК, Москва, 20.01.2025. Во второй половине 2025 года в России появится единый сервис оплаты по биометрии. «Сбербанк» ...

Проезд в метро Екатеринбурга подешевел на 30% при оплате по биометрии

УрБК, Екатеринбург, 17.01.2025. Проезд в метро Екатеринбурга подешевел на 30% (до 23 руб.) при оплате по биометрии. ...

Таиланд в прошлом году посетили 1,7 млн россиян

УрБК, Москва, 09.01.2025. Турпоток из России в Таиланд за 2024 год вырос на 18%, сообщает ТАСС со ссылкой на данные ...

В метро Екатеринбурга и еще пяти городов внедрят оплату проезда по Face ID

УрБК, Екатеринбург, 09.11.2023. Вход в метро по биометрическим данным (Face ID) планируется ввести в 2024 году в шести ...

СКБ-банк запустил удаленное открытие счета с помощью биометрической системы для пользователей IOS

УрБК, Екатеринбург, 29.10.2020. СКБ-банк запустил удаленную идентификацию и открытие счета с помощью Единой ...