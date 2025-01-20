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Почти 3 млн россиян зарегистрировались в Единой биометрической системе

УрБК, Москва, 30.01.2025. Количество россиян, зарегистрировавшихся в Единой биометрической системе, достигло почти 3 млн человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора Центра биометрических технологий (оператор данной системы) Владислава Поволоцкого.

«Мы сосредоточились на том, что было интересно людям, и получили позитивный отклик. Количество регистраций достигло почти трех миллионов, при этом около 80% пришлось на 2024 год», — сказал В. Поволоцкий.

По его словам, жители России стали положительнее относится к биометрии. Количество россиян, воспринимающих данные технологии позитивно, выросло с 27% в 2023 году до 41% в 2024 году.

Напомним, что Единая биометрическая система — это цифровая платформа, предоставляющая как государственные, так и коммерческие услуги. Например, бесконтактную оплату, дистанционное открытие бизнеса и другие. Все биометрические образцы в ней зашифрованы, а пользователи могут управлять своими данными, в частности, отслеживать срок их действия или отозвать согласие на обработку через «Госуслуги».
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