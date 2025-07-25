УралБизнесКонсалтинг
С осени в российских магазинах можно будет подтверждать возраст по биометрии

УрБК, Екатеринбург, 04.09.2025. В российских магазинах на кассах самообслуживания можно будет подтверждать возраст по биометрии. Об этом сообщает генеральный директор Центра биометрических технологий (ЦБТ) Владислав Поволоцкий в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), передает ТАСС.

По словам главы ЦБТ, первый пробный запуск и эксплуатация системы запланированы на осень текущего года.
