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Свердловский губернатор Евгений Куйвашев присудил премии в сфере информационных технологий в здравоохранении

УрБК, Екатеринбург, 08.11.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о присуждении губернаторских премий в сфере IT-технологий в 2023 году. Об этом сообщает областной департамент информационной политики.

Специальная комиссия министерства цифрового развития и связи Свердловской области в рамках нацпроекта «Цифровая экономика», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным, присудила премию «За лучший проект в сфере информационных технологий, разработанный и внедренный в организациях Свердловской области» директору ООО «БизнесКомпьютер» Сергею Ефремову за реализацию проекта «ОНКОР». Это система онкологического мониторинга, к которой сегодня подключена уже 251 региональная медицинская организация, и, как отмечают специалисты, благодаря ей повысилась результативность выявления злокачественных новообразований на ранних стадиях до 55,7%.

Премия «За разработку лучшего инновационного продукта или услуги в сфере информационных технологий» присуждена руководителю отдела по работе с госсектором ООО «Первый электронный рецепт» Дарье Дружковой за разработку сервиса «Электронный рецепт». Этим сервисом пользуются уже более 120 медицинских учреждений области, он позволяет выписывать рецепт в форме электронного документа и помогает врачу контролировать лечебные предписания и снизить количество ошибок в рецептах.

Все победители-инноваторы получат премии в размере 300 тыс. руб.

Напомним, что премия губернатора в сфере информационных технологий учреждена в Свердловской области в 2009 году. За это время награды вручались 13 раз, ее лауреатами стали 39 проектов, а общая сумма выплат составила более 10 млн руб.
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