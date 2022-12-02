В Свердловской области начался прием заявок на губернаторскую премию в сфере IT

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Свердловский губернатор Евгений Куйвашев присудил премии за лучшие разработки в области IT

УрБК, Екатеринбург, 02.12.2022. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев присудил премии за лучшие IT-проекты — ...

На поддержку лучших IT-проектов в Свердловской области направлен почти 1 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 26.04.2022. На Среднем Урале начался прием заявок на получение премии губернатора региона Евгения ...

В Свердловской области продолжается прием заявок на участие в конкурсе на соискание премий губернатора в сфере IT

УрБК, Екатеринбург, 28.07.2014. В Свердловской области продолжается приём заявок на участие в конкурсе на соискание ...

В Свердловской области начат прием проектов в сфере IT на соискание премии Губернатора

Министерство транспорта и связи Свердловской области объявляет о начале приема научных проектов, претендующих на ...

Размер каждой из трех премий губернатора Свердловской области в сфере информационных технологий составит 300 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 30.08.2011. Комиссия по присуждению премий объявляет о проведении конкурса 2011 года на соискание ...