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Вчера, 14:03

В Свердловской области начался прием заявок на губернаторскую премию в сфере IT

УрБК, Екатеринбург, 23.04.2024. Министерство цифрового развития и связи Свердловской области начало прием заявок от разработчиков и исследователей цифровых технологий на соискание губернаторской премии в сфере IT. Заявки на конкурс принимаются до 1 сентября 2024 года, отметили в департаменте информполитики региона.

«Губернаторская премия в сфере IT — это своеобразный государственный заказ на приоритетное развитие отрасли, внедрение цифровых технологий в жизнь», — говорится в сообщении.

Конкурс объявлен по трем номинациям: за вклад в развитие научных исследований в сфере информационных технологий; за лучший проект в сфере информационных технологий, разработанный и внедренный в организациях Свердловской области; за разработку лучшего инновационного продукта или услуги в сфере информационных технологий, выполненную организациями Свердловской области. Подать заявку можно на сайте Министерства цифрового развития и связи Свердловской области.

Размер премии в каждой номинации составляет 300 тыс. руб. С 2009 года были премированы 44 проекта на общую сумму более 13 млрд руб.
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