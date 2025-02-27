В Екатеринбурге 1 августа откроется прием заявок на конкурс для представителей старшего поколения «Урал — кузница талантов»

УрБК, Екатеринбург 27.02.2025. На Урале и в Сибири стартовал прием заявок на участие в конкурсе «Звездочки ЕВРАЗа». ...23.04.2024 В Свердловской области начался прием заявок на губернаторскую премию в сфере IT
УрБК, Екатеринбург, 23.04.2024. Министерство цифрового развития и связи Свердловской области начало прием заявок от ...29.03.2022 Власти Екатеринбурга проводят конкурс на звание лучшего предпринимателя города
УрБК, Екатеринбург, 29.03.2022. В столице Урала продолжается конкурс «Лучший предприниматель Екатеринбурга 2021 года». ...30.08.2010 Коротко о событиях на месяц
Продолжается прием работ на участие в конкурсе «Шеф года — 2010», организованном журналом Chief и коммуникационной ...26.08.2010 Коротко о событиях на месяц
Продолжается прием работ на участие в конкурсе «Шеф года — 2010», организованном журналом Chief и коммуникационной ...