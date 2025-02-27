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В Екатеринбурге 1 августа откроется прием заявок на конкурс для представителей старшего поколения «Урал — кузница талантов»

УрБК, Екатеринбург, 28.07.2025. В Екатеринбурге 1 августа откроется прием заявок на участие в конкурсе для представителей старшего поколения «Урал — кузница талантов».

Конкурс приурочен ко Дню пенсионера в Свердловской области.

В департаменте информполитики города сообщили, что конкурс проводится в несколько этапов по трем номинациям: «Живопись нас связала», «Наши руки не для скуки» и «Сам себе ювелир».

Подать заявку можно до 11 августа в местных отделениях Свердловской областной общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров.

25 августа комиссия определит победителей первого муниципального этапа конкурса.

С 25 августа по 21 сентября состоится второй региональный этап творческих состязаний.

С 22 сентября по 20 октября в ходе третьего этапа будут определены победители и пройдет награждение.

«Данный конкурс направлен на развитие активного долголетия, поддержку представителей старшего поколения и создание условий для реализации творческих способностей ветеранов и пенсионеров, вовлечение их в общественную жизнь Екатеринбурга и региона», — разъяснили в департаменте.
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