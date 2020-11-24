УралБизнесКонсалтинг
Вчера, 17:47

Свердловская область получит на обновление оборудования для борьбы с раком 57,6 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 09.09.2025. Свердловская область на обновление медицинского оборудования для борьбы с раком 57,6 млн руб. Соответствующее постановление утвердил председатель правительства РФ Михаил Мишустин, сообщает департамент информполитики региона.

«Спасение пациентов с раковыми опухолями — одна из важнейших задач современной медицины. В нашей Свердловской области у жителей ежегодно выявляют около 20 тысяч новых случаев злокачественных новообразований. В Свердловском областном онкологическом диспансере в год выполняют свыше 22 тысяч операций, проводят 30 тысяч курсов лекарственной и 9,5 тысяч курсов лучевой терапии. В ближайшие годы технопарк онкологической службы будет обновлен благодаря выделению 57,6 млн руб. из федерального бюджета. В целом программе госгарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи в Свердловской области на помощь пациентам с онкологией направлено 10,6 миллиардов рублей, еще на 5 миллиардов рублей из областного бюджета закупаются необходимые лекарственные средства», — прокомментировал поставки Денис Паслер.

В 2025 году технопарк Свердловского областного онкологического диспансера продолжает пополняться современным оборудованием. В частности, в операционный блок были доставлены три новые лапароскопические стойки стоимостью свыше 40 млн рублей. Эти медицинские устройства предназначены для проведения малоинвазивных хирургических операций. С их помощью осуществляется удаление злокачественных новообразований через несколько небольших разрезов, при этом объемное изображение в реальном времени транслируется на монитор высокой четкости.
