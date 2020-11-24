Свердловская область получит на обновление оборудования для борьбы с раком 57,6 млн рублей

УрБК, Челябинск, 24.11.2020. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил постановление о предоставлении 39 ...10.08.2012 Свердловская область привлекла кредит из федерального бюджета на сумму 500 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 10.08.2012. Свердловская область взяла кредит из федерального бюджета в 534,39 миллиона рублей на ...26.07.2011 В 2011 году Свердловская область потратит на образование и здравоохранение более 17 млрд. рублей
УрБК, Екатеринбург, 26.07.2011. Итоги реализации приоритетных национальных проектов «Здоровье» и «Образование» в I ...05.03.2011 Свердловская область получит из федерального бюджета 266,38 млн. рублей на оказание высокотехнологичной медицинской помощи гражданам
УрБК, Москва, 05.03.2011. Правительство РФ выделит 4,5 млрд. рублей из федерального бюджета на оказание ...03.08.2010 70 млн рублей выделяется погорельцам из Подмосковья
Из резервного фонда власти Подмосковья выделят 70 млн рублей на оказание помощи семьям погибших, пострадавшим и ...