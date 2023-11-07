Торговый центр «Алатырь» в Екатеринбурге выставили на продажу со скидкой 15%

В Екатеринбурге выставили на продажу торговый центр «Алатырь». Соответствующий лот размещен на сайте Российского ...23.11.2022 В Екатеринбурге выставили на продажу за 1,75 млрд рублей торговый центр «Алатырь»
УрБК, Екатеринбург, 23.11.2022. В Екатеринбурге выставили на продажу торговый центр «Алатырь». Соответствующий лот ...02.09.2020 Группа компаний «ТЭН» продала торговый центр «Алатырь» в Екатеринбурге
Группа компаний «ТЭН» продала торговый центр «Алатырь» в Екатеринбурге. Эту информацию УрБК подтвердили в самой группе ...02.09.2020 Группа компаний «ТЭН» продала торговый центр «Алатырь» в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 02.09.2020. Группа компаний «ТЭН» продала торговый центр «Алатырь» в Екатеринбурге. Эту информацию ...11.10.2017 Российский аукционный дом проведет торги на право аренды земельного участка у аэропорта Кольцово
УрБК, Екатеринбург, 11.10.2017. Компания «А плюс девелопмент» выставила на продажу право аренды земельного участка в ...