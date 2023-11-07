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07.11.2023

Торговый центр «Алатырь» в Екатеринбурге выставили на продажу со скидкой 15%

УрБК, Екатеринбург, 07.11.2023. В Екатеринбурге снова выставили на продажу торговый центр «Алатырь». У потенциальных покупателей будет возможность приобрести объект со скидкой 15%, сообщает пресс-служба Российского аукционного дома.

Торги пройдут по голландской схеме (на понижение) на федеральной торговой площадке ЭТП РАД-Lot-online. Так, стартовая цена ТЦ по-прежнему составляет 1 млрд 750 млн руб. Минимальная цена — 1,5 млрд руб. Заявки принимаются до 30 ноября.

Напомним, что год назад ТЦ «Алатырь» уже выставляли на продажу по цене 1 млрд 750 млн руб. Шаг в аукционе составлял 5 млн руб., однако реализовать этот актив не удалось.

Ранее бывший владелец «Алатыря» — ООО «Компания «Амбер» — был признан банкротом по иску «Газпромбанка». В отношении него шло конкурсное производство. Сейчас торговым центром управляет связанная с банком компания.
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