Торговый центр «Алатырь» в Екатеринбурге выставили на продажу со скидкой 15%

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В Екатеринбурге выставили на продажу торговый центр «Алатырь». Соответствующий лот размещен на сайте Российского ...

В Екатеринбурге выставили на продажу за 1,75 млрд рублей торговый центр «Алатырь»

УрБК, Екатеринбург, 23.11.2022. В Екатеринбурге выставили на продажу торговый центр «Алатырь». Соответствующий лот ...

Группа компаний «ТЭН» продала торговый центр «Алатырь» в Екатеринбурге

Группа компаний «ТЭН» продала торговый центр «Алатырь» в Екатеринбурге. Эту информацию УрБК подтвердили в самой группе ...

Группа компаний «ТЭН» продала торговый центр «Алатырь» в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 02.09.2020. Группа компаний «ТЭН» продала торговый центр «Алатырь» в Екатеринбурге. Эту информацию ...

Российский аукционный дом проведет торги на право аренды земельного участка у аэропорта Кольцово

УрБК, Екатеринбург, 11.10.2017. Компания «А плюс девелопмент» выставила на продажу право аренды земельного участка в ...