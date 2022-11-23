В Екатеринбурге выставили на продажу за 1,75 млрд рублей торговый центр «Алатырь»

УрБК, Екатеринбург, 23.11.2022. В Екатеринбурге выставили на продажу торговый центр «Алатырь». Соответствующий лот размещен на сайте Российского аукционного дома.



Стартовая цена — 1 млрд 750 млн руб. Шаг в аукционе — 5 млн руб.



На девяти этажах ТЦ находятся более 40 магазинов и бутиков, кинотеатр, батутный парк, фуд-корт, фитнес-клуб и более 25 помещений под офисы. Также предусмотрена парковка на 487 автомобилей.



Ранее бывший владелец «Алатыря» ООО «Компания «Амбер»» было признано банкротом по иску «Газпромбанка». В отношении него шло конкурсное производство. Сейчас торговым центром управляет связанная с банком компания.