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23.11.2022

В Екатеринбурге выставили на продажу за 1,75 млрд рублей торговый центр «Алатырь»

УрБК, Екатеринбург, 23.11.2022. В Екатеринбурге выставили на продажу торговый центр «Алатырь». Соответствующий лот размещен на сайте Российского аукционного дома.

Стартовая цена — 1 млрд 750 млн руб. Шаг в аукционе — 5 млн руб.

На девяти этажах ТЦ находятся более 40 магазинов и бутиков, кинотеатр, батутный парк, фуд-корт, фитнес-клуб и более 25 помещений под офисы. Также предусмотрена парковка на 487 автомобилей.

Ранее бывший владелец «Алатыря» ООО «Компания «Амбер»» было признано банкротом по иску «Газпромбанка». В отношении него шло конкурсное производство. Сейчас торговым центром управляет связанная с банком компания.

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