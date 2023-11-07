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Вчера, 16:45

В Екатеринбурге продали ТРЦ «Алатырь»

УрБК, Екатеринбург, 20.12.2023. Компания «Астерия» (входит в «Газпромбанк — Персей») продала торгово-развлекательный центр (ТРЦ) «Алатырь» компании «Пик XV» (входит в «СКМ — Девелопмент»). 20 декабря на площадке «Российского аукционного дома» (РАД) состоялись торги по этому лоту.

Торги были признаны несостоявшимися, так как заявился только один участник. При этом по правилам он все же может приобрести выставленный лот.

«В случае признания торгов несостоявшимися по причине допуска единственного участника торгов, Договор купли-продажи доли может быть заключен Продавцом с Единственным участником торгов по предложенной им цене или по минимальной цене Лота (в случае отсутствия предложения о цене от Единственного участника торгов)», — указано в протоколе РАД о признании торгов несостоявшимися.

Начальная цена лота составила 1 млрд 750 млн руб., минимальная его цена — 1 млрд 580 млн руб. Задаток покупателю потребуется внести в размере 175 млн руб.

Впервые «Алатырь» выставили на торги в ноябре 2022 года. В ноябре этого года РАД объявил о том, что торги по этому объекту будут идти на понижение, от 1,75 млрд руб. до 1,5 млрд руб., с шагом в 5 млн руб.
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