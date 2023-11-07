В Екатеринбурге продали ТРЦ «Алатырь»

УрБК, Екатеринбург, 07.11.2023. В Екатеринбурге снова выставили на продажу торговый центр «Алатырь». У потенциальных ...04.06.2012 Торги имуществом ОАО «Банк «Монетный дом» по большинству лотов признаны несостоявшимися
УрБК, Челябинск, 04.06.2012. Торги имуществом ОАО «Банк «Монетный дом» по большинству лотов признаны несостоявшимися. ...13.02.2012 Имущество Уралфинпромбанка на торгах оказалось невостребованным
Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов», являющаяся на основании решения Арбитражного суда ...13.02.2012 Имущество ОАО «Уралфинпромбанк» на очередных торгах оказалось невостребованным
УрБК, Екатеринбург, 13.02.2012. Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов», являющаяся на основании ...24.10.2011 Торги по продаже имущества ЗАО АО «Авто Ленд» признаны несостоявшимися
УрБК, Екатеринбург, 24.10.2011. Организатор торгов по продаже имущества ЗАО АО «Авто Ленд», конкурсный управляющий ...