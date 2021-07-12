Головной офис «УралТрансБанка» в Екатеринбурге выставлен на торги за 327,5 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 20.06.2023. Головной офис Уральского транспортного банка («УралТрансБанк») в Екатеринбурге будет продан на торгах. Об этом сообщается на сайте Российского аукционного дома.
Речь идет об 11-этажном офисном здании класса «В» площадью 2,7 тыс. квадратных метров. Оно находится по адресу улица Братьев Быковых, 28. Предполагается, что объект будет использоваться как бизнес-центр или офис крупной компании.
Стартовая цена — 327,5 млн руб. Торги пройдут на федеральной площадке ЭТП РАД-Lot-online. Заявки принимаются до 27 июля.
Напомним, что в октябре 2018 года Банк России отозвал лицензию у «УралТрансБанка». Финансово-кредитная организация 18 месяцев подряд входила в список нарушителей нормативов ЦБ РФ. В ноябре того же года регулятор подал заявление о банкротстве банка.
В июле 2021 года на торгах было продано общежитие, находящееся на балансе «УралТрансБанка».
Основным бенефициаром банка являлся Валерий Заводов: напрямую ему принадлежали 37,78% акций кредитного учреждения. 10 октября 2019 года экс-глава финансово-кредитной организации скончался в Лондоне от инфаркта.
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