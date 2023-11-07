Свердловскую область в ближайшую неделю ожидают плюсовые температуры

УрБК, Екатеринбург, 07.11.2023. В ближайшую неделю в Свердловской области ожидается теплая погода. Возвращение холодов метеорологи прогнозируют на середину месяца, сообщается на сайте Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС).



Так, с 7 по 9 ноября в ночное время суток в регионе ожидается нулевая температура. Днем — до плюс 5 градусов. В четверг местами пройдет дождь и мокрый снег. По предварительным прогнозам, с пятницы температуры выше нуля будут держаться на большей территории области круглосуточно.



С 11 ноября начнется похолодание, ожидаются дождь со снегом, образование снежного покрова и гололедица, а также ветер с порывами до 16 м/с. К 15 ноября температура ночью будет опускаться до минус 16 градусов, днем — до минус 11 градусов.