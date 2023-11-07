Свердловскую область в ближайшую неделю ожидают плюсовые температуры

УрБК, Екатеринбург, 20.10.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидается похолодание. Об этом сообщается на ...16.10.2023 В Свердловской области в ближайшие трое суток ожидаются похолодание и мокрый снег с ветром
УрБК, Екатеринбург, 16.10.2023. В Свердловской области с 16 по 18 октября ожидаются похолодание до +2 градусов, мокрый ...09.10.2023 На Среднем Урале в ближайшие дни ожидается мокрый снег
УрБК, Екатеринбург, 09.10.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидается небольшой дождь с мокрым снегом. Об ...06.03.2023 На Среднем Урале в ближайшие дни ожидается потепление
УрБК, Екатеринбург, 06.03.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидается потепление. Об этом сообщается на ...24.10.2022 Синоптики прогнозируют на Среднем Урале похолодание и снег
УрБК, Екатеринбург, 24.10.2022. В Свердловской области в ближайшие три дня ожидается похолодание и снег. Об этом ...