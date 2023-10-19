На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали свежие помидоры

УрБК, Екатеринбург, 02.11.2023. С 23 по 30 октября в Свердловской области значительнее всего выросли цены на свежие помидоры (на 4,33%, до 180,02 руб. за кг), сообщает Свердловскстат.



За указанный период, согласно статистике, также выросли цены на свеклу (на 3,69%, до 33,48 руб. за кг), свежие огурцы (на 3,32%, до 96,59 руб. за кг), куриные яйца (на 2,14%, до 88,18 руб. за десяток), а также на охлажденных и мороженых кур (на 2,1%, до 226,12 руб. за кг).



Заметнее всего за неделю снизились цены на картофель (на 5,31%, до 21,66 руб. за кг), репчатый лук (на 3,5%, до 22,29 руб. за кг), а также на морковь (на 3,38%, до 36,08 руб. за кг).