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Сегодня, 12:01

На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали свежие помидоры

С 23 по 30 октября в Свердловской области значительнее всего выросли цены на свежие помидоры (на 4,33%, до 180,02 руб. за кг), сообщает Свердловскстат.

За указанный период, согласно статистике, также выросли цены на свеклу (на 3,69%, до 33,48 руб. за кг), свежие огурцы (на 3,32%, до 96,59 руб. за кг), куриные яйца (на 2,14%, до 88,18 руб. за десяток), а также на охлажденных и мороженых кур (на 2,1%, до 226,12 руб. за кг).

Заметнее всего за неделю снизились цены на картофель (на 5,31%, до 21,66 руб. за кг), репчатый лук (на 3,5%, до 22,29 руб. за кг), а также на морковь (на 3,38%, до 36,08 руб. за кг).
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