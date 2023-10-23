На форум «Города России» в Екатеринбурге зарегистрировалось около 400 участников

УрБК, Екатеринбург, 23.10.2023. Министерство экономического развития России выступит куратором VII Общероссийского ...30.08.2023 Форум «Города России» в Екатеринбурге посетят более 5 тыс. человек
УрБК, Екатеринбург, 30.08.2023. Екатеринбург 16-17 ноября будет принимать общероссийский форум стратегического развития ...13.02.2023 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал соглашение о сотрудничестве с «Центром стратегических разработок»
УрБК, Екатеринбург, 13.02.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов и президент фонда «Центр стратегических разработок» ...28.10.2022 Форум «Города России 2030» в Екатеринбурге будет включать около 70 мероприятий
УрБК, Екатеринбург, 28.10.2022. В Екатеринбурге 16-17 ноября состоится Общероссийский форум стратегического развития ...17.10.2016 В Екатеринбурге состоится форум «Города России 2030: пространство для жизни»
УрБК, Екатеринбург, 17.10.2016. Общероссийский форум стратегического развития «Города России 2030: пространство для ...