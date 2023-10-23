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Вчера, 12:45

На форум «Города России» в Екатеринбурге зарегистрировалось около 400 участников

УрБК, Екатеринбург, 01.11.2023. На общероссийский форум стратегического развития «Города России: новые рубежи» в Екатеринбурге зарегистрировались около 400 участников — от Сахалина до Калининграда. Об этом рассказал начальник департамента экономики городской администрации Алексей Прядеин в ходе брифинга, посвященного подготовке проведения мероприятия.

«Программа форума почти подготовлена, она сформирована на 97%. Из мероприятий я бы выделил главную пленарную сессию, там будут представлены топовые спикеры. С Союзом российских городов мы проводим «Диалог с мэрами», где будут участвовать 6-7 мэров, которые расскажут о своем видении городов. Хорошие секции подготовили Минэкономразвития и Центр стратегических разработок по темам развития инвестклимата, туристической отрасли и агломераций в городах», — сообщил А. Прядеин о ключевых темах и мероприятиях форума.

Напомним, что форум «Города России» пройдет в Екатеринбурге 16 и 17 ноября. Предполагается, что его посетят представители разных уровней публичной власти, институтов развития, экспертных организаций, бизнес-сообщества, ученые. Участники затронут темы городского планирования, устойчивости экономики, глобальных вызовов на местах, достижения стратегических задач.
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