На форум «Города России» в Екатеринбурге зарегистрировалось около 400 участников

В Екатеринбурге под кураторством Минэкономразвития 16 ноября состоится форум «Города России: новые рубежи»

Форум «Города России» в Екатеринбурге посетят более 5 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 30.08.2023. Екатеринбург 16-17 ноября будет принимать общероссийский форум стратегического развития ...