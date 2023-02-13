Форум «Города России» в Екатеринбурге посетят более 5 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 13.02.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов и президент фонда «Центр стратегических разработок» ...16.11.2022 В Екатеринбурге стартовал форум «Города России 2030»
УрБК, Екатеринбург, 16.11.2022. В Екатеринбурге стартовал VI Общероссийский форум стратегического развития «Города ...28.10.2022 Форум «Города России 2030» в Екатеринбурге будет включать около 70 мероприятий
УрБК, Екатеринбург, 28.10.2022. В Екатеринбурге 16-17 ноября состоится Общероссийский форум стратегического развития ...23.09.2019 В Екатеринбурге началась регистрация на форум «Города России 2030»
УрБК, Екатеринбург, 23.09.2019. В Екатеринбурге объявили о старте регистрации на четвертый общероссийский форум ...29.08.2019 На форуме «Города России 2030: территория проектов» в Екатеринбурге ожидают 1,5 тыс. гостей
На IV форуме «Города России 2030: территория проектов», который состоится в Екатеринбурге, ожидают 1,5 тыс. гостей. Об ...