Форум «Города России» в Екатеринбурге посетят более 5 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 30.08.2023. Екатеринбург 16-17 ноября будет принимать общероссийский форум стратегического развития «Города России: новые рубежи». Предполагается, что его посетят более 5 тыс. человек: представители разных уровней публичной власти, институтов развития, экспертных организаций, бизнес-сообщества, ученые.



По информации пресс-службы администрации города, деловая программа состоит из 80 мероприятий. Участники затронут темы городского планирования, устойчивости экономики, глобальных вызовов на местах, достижения стратегических задач.



Впервые на форуме будет организована выставка городов России, где представят их достижения и инвестиционный потенциал, чтобы привлечь инвесторов к социально значимым проектам. Также города смогут выступить на конкурсе лучших муниципальных практик межмуниципального взаимодействия, где поделятся своим опытом.



Добавим, что форум «Города России» проводится в Екатеринбурге с 2016 года. Это единственное в России регулярное мероприятие на тему развития муниципалитетов. В 2023 году форум впервые пройдет под патронажем Минэкономразвития РФ.