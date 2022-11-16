Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал соглашение о сотрудничестве с «Центром стратегических разработок»

УрБК, Екатеринбург, 13.02.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов и президент фонда «Центр стратегических разработок» Владислав Онищенко подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
В документе говорится о важных направлениях совместной работы по организации и проведению Общероссийского форума стратегического развития «Города России 2030» в 2023 году, а также конкурса «Лучшая практика межмуниципального взаимодействия».
«Сегодня мы прорабатываем вопрос, чтобы в юбилейном для Екатеринбурга году форум прошел под патронажем Министерства экономического развития Российской Федерации. В ближайшее время будет утвержден оргкомитет форума», — сообщил А. Орлов.
По его словам, поддержка форума «Города России» со стороны «Центра стратегических разработок» и Союза российских городов расширит программу мероприятий. Будут освещены самые актуальные условия развития города: от экономической трансформации и импортозамещения до работы с инвесторами и наращивания социального партнерства.
«Деловые мероприятия форума пройдут в контексте расширения внешнеэкономических связей с азиатскими странами, а также раскрытия инвестиционного, научного и промышленного потенциала городов. Традиционно генеральная линия форума будет посвящена вопросам развития агломераций и межмуниципальному сотрудничеству», — заключил глава города.
В 2023 году Общероссийский форум стратегического развития «Города России» пройдет с 16 по 17 ноября под эгидой 300-летнего юбилея столицы Урала.
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