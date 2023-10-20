«Россети» обновили более 3 тыс. изоляторов на магистральных ЛЭП в Кировской области

УрБК, Екатеринбург, 20.10.2023. Специалисты филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала завершили годовой план по замене ...19.12.2022 «Россети» обновили питающую производства Магнитогорского металлургического комбината ЛЭП 220 кВ
УрБК, Магнитогорск, 19.12.2022. Энергетики филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала» обновили 1,4 тыс. изоляторов на воздушной ...16.02.2022 Специалисты «Россети ФСК ЕЭС» установят на ЛЭП Свердловской области более 1 тыс. новых изоляторов
УрБК, Екатеринбург, 16.02.2022. Энергетики компании «Россети ФСК ЕЭС» установят более 1 тыс. новых изоляторов на линиях ...28.12.2021 Энергетики «Россети ФСК ЕЭС» установили более 14,4 тыс. изоляторов на ЛЭП Ямала
УрБК, Екатеринбург, 28.12.2021. Специалисты «Россети ФСК ЕЭС» произвели замену и установили более 14,4 новых изоляторов ...11.10.2021 «Россети ФСК ЕЭС» реконструировали системообразующую ЛЭП в Кировской области
УрБК, Екатеринбург, 11.10.2021. Компания «Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») завершила реконструкцию системообразующей ...