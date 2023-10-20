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«Россети» обновили более 3 тыс. изоляторов на магистральных ЛЭП в Кировской области

УрБК, Екатеринбург, 01.11.2023. Энергетики филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала заменили более 3 тыс. изоляторов на шести линиях электропередачи (ЛЭП) в Кировской области. Об этом сообщает группа связей с общественностью и СМИ филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала.

«Россети» обновили более 3 тыс. изоляторов на магистральных ЛЭП в Кировской области
Фото предоставлено группой связей с общественностью и СМИ филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала

В 2023 году работы проведены на ключевых транзитах Кировской области, в том числе на ЛЭП 220 кВ, обеспечивающей связь подстанции 220 кВ «Киров» и главного центра питания региона — 500 кВ «Вятка», от надежной работы которой зависят выдача мощности Воткинской ГЭС, электроснабжение столицы региона и крупных промышленных предприятий.

Все три тысячи новых изоляторов российского производства, сделаны из закаленного стекла, что повышает механическую прочность и увеличивает срок их эксплуатации.
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