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Вчера, 15:59

«МегаФон»: Турпоток из Свердловской области за рубеж за год вырос на 10%

УрБК, Екатеринбург, 31.10.2023. За период с 1 сентября по 15 октября турпоток из Свердловской области за рубеж вырос на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такую статистику представили аналитики «МегаФона» на основе обезличенных данных, сообщает пресс-служба телекоммуникационной компании.

Так, спрос на поездки в Таиланд вырос в 11 раз по сравнению с первой половиной осени 2022 года. На втором месте по популярности Шри-Ланка (спрос вырос в девять раз), замыкает тройку Вьетнам (в семь раз).

По количеству туристов самым популярным направлением остается Турция, несмотря на то, что спрос на нее за год упал на 7%. Также в пятерку самых востребованных стран входят Абхазия, ОАЭ, Египет и Казахстан.
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