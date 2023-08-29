«МегаФон»: Турпоток из Свердловской области за рубеж за год вырос на 10%

УрБК, Екатеринбург, 29.08.2023. В летний сезон 2023 года жители Свердловской области на 35% чаще ездили за границу, чем ...02.08.2023 Турция заняла четвертое место по стоимости зарубежного отдыха для россиян
УрБК, Москва, 02.08.2023. Отдых в Турции летом 2023 года стал самым популярным направлением для выездного туризма. В то ...06.02.2023 Российские туристы в 2022 году чаще всего посещали Турцию, ОАЭ и Абхазию
УрБК, Москва, 06.02.2023. Самым популярным направлением среди российских туристов по итогам 2022 года стала Турция — в ...02.03.2015 Спрос на заграничные туры среди россиян упал на 35%
УрБК, Москва, 02.03.2015. Туроператоры фиксируют снижение интереса к иностранным турам среди россиян. Количество ...05.08.2014 Поток российских туристов в Таиланд во втором квартале упал на 49,4%
УрБК, Екатеринбург, 05.08.2014. Количество российских туристов в Таиланде во втором квартале упало на 49,4% по ...