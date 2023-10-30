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30.10.2023

Судебные приставы приостановили деятельность трех кафе на «Таганском ряду» в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 30.10.2023. В Екатеринбурге судебные приставы приостановили деятельность трех точек общественного питания на «Таганском ряду» (ул. Минометчиков, 24, 1 этаж). Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФССП России по Свердловской области.

«Кафе «Рио», кафе «Аль Барака» и еще одно кафе без названия, принадлежащие одному индивидуальному предпринимателю, по иску прокуратуры признаны судом небезопасными для посещения граждан», — говорится в сообщении.

Специалисты Роспотребнадзора выявили в точках общепита множество нарушений. Среди них — загрязнение поверхности пола и стен производственных помещений, нарушения в хранении продуктов и приготовлении пищи и напитков, осмотре сотрудников на наличие признаков инфекционных и кожных заболеваний.

Деятельность кафе по решению суда приостановлена на 60 суток. Входные группы помещений опечатаны.
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