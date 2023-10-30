Судебные приставы приостановили деятельность трех кафе на «Таганском ряду» в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 27.09.2023. По решению суда судебные приставы Екатеринбурга приостановили деятельность кафе ...24.01.2022 В Екатеринбурге на три месяца приостановили деятельность кафе «Навруз» из-за нарушения санитарных норм
УрБК, Екатеринбург, 24.01.2022. В Екатеринбурге судебные приставы приостановили деятельность кафе «Навруз» (ул. Данилы ...27.10.2017 В Кировском районе Екатеринбурга приостановлена деятельность кафе с восточной кухней
УрБК, Екатеринбург, 27.10.2017. В Екатеринбурге судебными приставами Кировского районного отдела по решению суда ...21.09.2017 В Екатеринбурге приостановлена на 90 суток деятельность кафе «Перекресток»
УрБК, Екатеринбург, 21.09.2017. В Екатеринбурге судебные приставы Кировского районного отдела по решению суда ...16.04.2015 Судебные приставы приостановили работу кафе «Dr. Живаго» в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 16.04.2015. Судебные приставы на 60 суток приостановили административную деятельность кафе «Dr. ...