Судебные приставы приостановили работу кафе «Каспий» в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 12.05.2021. В Екатеринбурге приостановили деятельность незаконной газозаправочной станции, ...27.02.2019 В Екатеринбурге снесли незаконно построенное двухэтажное кафе «Каспий»
УрБК, Екатеринбург, 27.02.2019. Под контролем судебных приставов демонтирована незаконная постройка — кафе «Каспий» на ...17.01.2019 В Верхней Пышме приостановили деятельность автосалона «Гранд» из-за нарушений пожарной безопасности
УрБК, Екатеринбург, 17.01.2019. В Верхней Пышме судебные приставы приостановили деятельность автосалона «Гранд» до ...21.09.2017 В Екатеринбурге приостановлена на 90 суток деятельность кафе «Перекресток»
УрБК, Екатеринбург, 21.09.2017. В Екатеринбурге судебные приставы Кировского районного отдела по решению суда ...02.09.2014 Судебные приставы приостановили работу кафе «Семейный уют» в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 02.09.2014. Судебные приставы на 30 дней приостановили работу екатеринбургского кафе «Семейный уют» ...