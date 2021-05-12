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Судебные приставы приостановили работу кафе «Каспий» в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 27.09.2023. По решению суда судебные приставы Екатеринбурга приостановили деятельность кафе «Каспий» из-за нарушений требований пожарной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Свердловской области.

Кафе «Каспий», расположенное по ул. Проезжая в Кировском районе Екатеринбурга, будет закрыто до тех пор, пока владелец не выполнит все требования пожарной безопасности.

«В целях предотвращения угрозы жизни, здоровью людей, деятельность кафе приостановлена, входные двери опечатаны», — заявили в пресс-службе регионального УФССП.

В случае неисполнения решения суда судебный представитель в праве взыскать исполнительский сбор в размере 5 тыс. руб. Кроме того, в отношении безответственного собственника может быть применена и административная ответственность, предусмотренная статьей 17.15 КоАП РФ «Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера».

Напомним, что в 2019 году владелец «Каспия» отказался добровольно сносить пожароопасную постройку, и по решению суда к нему были применены принудительные меры исполнения.
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