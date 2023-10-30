Банки начали отказывать в выдаче ипотечных кредитов по ранее одобренным условиям

Совет директоров Банка России принял решение о повышении ключевой ставки на 200 базисных пунктов, до 15% годовых, ...27.10.2023 Центробанк повысил прогноз по инфляции на текущий год до 7–7,5%
УрБК, Москва, 27.10.2023. Банк России пересмотрел годовой прогноз по инфляции в России. Согласно обновленной версии, по ...27.10.2023 Банк России повысил ключевую ставку до 15%
УрБК, Москва, 27.10.2023. Совет директоров Банка России принял решение о повышении ключевой ставки на 200 базисных ...18.09.2023 Кредиты станут еще недоступнее
Аналитики назвали последствия нового раунда повышения ключевой ставки ЦБ ...06.05.2021 Российские банки могут сократить уровень одобрения заявок на ипотечные кредиты на 10%
УрБК, Москва, 06.05.2021. Российские банки к концу года могут сократить уровень одобрения заявок на ипотечные кредиты ...