Материалы по теме

Банки начали отказывать в выдаче ипотечных кредитов по ранее одобренным условиям

УрБК, Москва, 30.10.2023. Около 30% граждан, которые получили одобрение на ипотеку в августе-сентябре текущего года, ...

Банк России повысил ключевую ставку до 15%

Совет директоров Банка России принял решение о повышении ключевой ставки на 200 базисных пунктов, до 15% годовых, ...

Центробанк повысил прогноз по инфляции на текущий год до 7–7,5%

УрБК, Москва, 27.10.2023. Банк России пересмотрел годовой прогноз по инфляции в России. Согласно обновленной версии, по ...

Банк России повысил ключевую ставку до 15%

УрБК, Москва, 27.10.2023. Совет директоров Банка России принял решение о повышении ключевой ставки на 200 базисных ...

Кредиты станут еще недоступнее

Аналитики назвали последствия нового раунда повышения ключевой ставки ЦБ ...