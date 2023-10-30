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30.10.2023

Банки начали отказывать в выдаче ипотечных кредитов по ранее одобренным условиям

Около 30% граждан, которые получили одобрение на ипотеку в августе-сентябре текущего года, столкнулись с отказами в выдаче кредита по ранее утвержденным условиям. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на участников рынка недвижимости.

Эксперты связывают это с ужесточением денежно-кредитной политики в стране. Напомним, что с июля ключевая ставка в России выросла на 750 базисных пунктов, до 15% годовых.

«Банки не имеют возможности долго сохранять одобренные заявки по прежним ставкам, поскольку доходность по таким кредитам будет отрицательной. При этом повышение ключевой ставки не отразилось на госпрограммах с субсидированием», — рассказали эксперты банка ВБРР о причинах изменения условий.

По словам экономиста по ипотечному рынку Андрея Бархоты, банки могут отозвать заявку на одобренные ипотечные кредиты в том случае, если из-за роста ставки их обслуживание потребует свыше 40% дохода заемщика.

Добавим, что ужесточение монетарной политики объясняется ускорением инфляции в РФ и ослаблением курса российского рубля.
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