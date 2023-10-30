Банки начали отказывать в выдаче ипотечных кредитов по ранее одобренным условиям

УрБК, Москва, 30.10.2023. Около 30% граждан, которые получили одобрение на ипотеку в августе-сентябре текущего года, ...27.10.2023 Банк России повысил ключевую ставку до 15%
Совет директоров Банка России принял решение о повышении ключевой ставки на 200 базисных пунктов, до 15% годовых, ...27.10.2023 Центробанк повысил прогноз по инфляции на текущий год до 7–7,5%
УрБК, Москва, 27.10.2023. Банк России пересмотрел годовой прогноз по инфляции в России. Согласно обновленной версии, по ...27.10.2023 Банк России повысил ключевую ставку до 15%
УрБК, Москва, 27.10.2023. Совет директоров Банка России принял решение о повышении ключевой ставки на 200 базисных ...18.09.2023 Кредиты станут еще недоступнее
Аналитики назвали последствия нового раунда повышения ключевой ставки ЦБ ...