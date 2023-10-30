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30.10.2023

Кондитерские компании предупредили о частичном повышении цен на шоколад

УрБК, Москва, 30.10.2023. Ряд торговых сетей в РФ получили уведомления от некоторых производителей шоколада о повышении цен на свою продукцию. Об этом сообщает РИА «Новости».

При этом, по словам председателя президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игоря Караваева, говорить о повсеместном единовременном повышении розничных цен на шоколад сейчас не приходится. Обращения находятся на рассмотрении у ритейлеров, которые вместе с поставщиками обсуждают обоснованность каждого отдельного повышения и предпринимают совместные усилия для предотвращения резкого роста цен.

Ранее стало известно, что кофе в российских заведениях общепита за год подорожал на 2%.
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