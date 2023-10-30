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Кондитерские компании предупредили о частичном повышении цен на шоколад

УрБК, Москва, 30.10.2023. Ряд торговых сетей в РФ получили уведомления от некоторых производителей шоколада о повышении ...

Российские торговые сети получили уведомления о повышении цен на яйца и мясо птицы

Минпромторг РФ получил уведомление от ритейлеров о возможном повышении цен на яйца и мясо птицы, пишет газета ...

Российские торговые сети получили уведомления о повышении цен на яйца и мясо птицы

УрБК, Москва, 17.02.2021. Минпромторг РФ получил уведомление от ритейлеров о возможном повышении цен на яйца и мясо ...

Цены на продукты питания в России могут вырасти до 20%

Российские ритейлеры получили от поставщиков продуктов питания уведомления о повышении цен на 5-20%. Об этом пишет ...

Цены на продукты питания в России могут вырасти до 20%

УрБК, Москва, 07.04.2020. Российские ритейлеры получили от поставщиков продуктов питания уведомления о повышении цен на ...